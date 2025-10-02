A che ora e dove vedere Paolini-Anisimova ai quarti di finale Wta 1000 Pechino

Il match di quarti di finale del WTA 1000 di Pechino tra Paolini e Anisimova andrà in scena sul Capital Group Diamond Court non prima delle 12 italiane. È infatti il terzo match di giornata inserito dopo l'incontro tra Lys e Gauff.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro della numero uno d'Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALISTA – $ 597.890

VINCITRICE – $ 1.124.380