A che ora e dove vedere Paolini-Anisimova ai quarti di finale Wta 1000 Pechino

A Pechino è il giorno dei quarti di finale di Jasmine Paolini contro Amanda Anisimova, la statunitense di origini russe che ha superato negli ottavi in tre set Karolina Muchova. L'azzurra, reduce dai successi contro Sevastova, Kenin e Bouzkova, quest'ultima battuta 6-2 7-5, si gioca oggi (giovedì 2 ottobre) l'accesso alla semifinale nel WTA cinese.
I precedenti tra Paolini e Anisimova
Un solo precedente tra Paolini e Anisimova, quello andato in scena al primo turno del Wta 125 di Parma nel 2021 (terra rossa) che ha visto la statunitense imporsi con un netto 6-1 6-2.
A che ora Paolini-Anisimova
Il match di quarti di finale del WTA 1000 di Pechino tra Paolini e Anisimova andrà in scena sul Capital Group Diamond Court non prima delle 12 italiane. È infatti il terzo match di giornata inserito dopo l'incontro tra Lys e Gauff.
Dove vedere il match in diretta tv
L'incontro della numero uno d'Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
WTA 1000 Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALISTA – $ 597.890
VINCITRICE – $ 1.124.380
