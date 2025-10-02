Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paura per Atmane, malore a Shanghai: il racconto è agghiacciante

Il francese alza bandiera bianca nel match contro Carabelli. Poi la spiegazione che preoccupa tutti
Paura per Atmane, malore a Shanghai: il racconto è agghiacciante
1 min

SHANGHAI - Attimi di paura allo Shanghai Masters, dove Terence Atmane è stato costretto al ritiro a causa di un malore improvviso durante il match contro l’argentino Carabelli. La partita si è fermata sul 4-4 del primo set, quando il tennista francese ha iniziato ad accusare forti problemi fisici.

Paura per Atmane: le sue parole dopo il ritiro

Subito dopo il ritiro, Atmane ha voluto raccontare quanto accaduto, descrivendo momenti di grande difficoltà: "Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. Sul 2-0 per me ho sentito subito tutto il mio corpo tremare e mi sentivo soffocare dopo ogni punto... Non riuscivo a respirare e mi faceva male la testa. Ho chiamato il fisioterapista, ma non riuscivo a parlare. Tremavo, non sapevo dove mi trovassi o che giorno fosse. Il mio corpo mi ha detto che dovevo smettere. Mi devo prendere del tempo per me prima di affrontare gli ultimi tornei della stagione. A presto”.

