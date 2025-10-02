Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Follia Van De Zandschulp: scaglia la racchetta con violenza e sfiora gli spettatori in tribuna!

L’olandese perde letteralmente la testa dopo un colpo sbagliato. Poi torna in campo e va ko
Follia Van De Zandschulp: scaglia la racchetta con violenza e sfiora gli spettatori in tribuna!
1 min
SHANGHAI - Un esordio da dimenticare per Botic Van de Zandschulp al Masters 1000 di Shanghai, concluso non solo con una sconfitta, ma anche con un episodio che ha fatto discutere. Nel match di primo turno contro il portoghese Nuno Borges, l’olandese ha perso la calma già nel primo set: dopo aver ceduto il servizio nel quinto game, ha dapprima scagliato una pallina oltre i confini dello stadio, quindi ha lanciato la racchetta che, con traiettoria pericolosa, è finita sugli spalti sfiorando alcuni spettatori.

Van de Zandschulp: il brutto gesto, poi la sconfitta

Un gesto che, secondo regolamento, avrebbe potuto costargli la squalifica immediata. Tuttavia, il giudice di sedia ha deciso di limitarsi a un semplice warning, tra lo stupore del pubblico presente. Van de Zandschulp, visibilmente scosso dall’accaduto, non è riuscito a ritrovare la concentrazione e ha finito per arrendersi in due set al rivale portoghese.

