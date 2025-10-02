Follia Van De Zandschulp: scaglia la racchetta con violenza e sfiora gli spettatori in tribuna!

Van de Zandschulp: il brutto gesto, poi la sconfitta

SHANGHAI - Un esordio da dimenticare peral Masters 1000 di Shanghai, concluso non solo con una sconfitta, ma anche con un episodio che ha fatto discutere. Nel match di primo turno contro il portoghese Nuno Borges, l’olandese ha perso la calma già nel primo set: dopo aver ceduto il servizio nel quinto game, ha dapprima scagliato una pallina oltre i confini dello stadio,

Un gesto che, secondo regolamento, avrebbe potuto costargli la squalifica immediata. Tuttavia, il giudice di sedia ha deciso di limitarsi a un semplice warning, tra lo stupore del pubblico presente. Van de Zandschulp, visibilmente scosso dall’accaduto, non è riuscito a ritrovare la concentrazione e ha finito per arrendersi in due set al rivale portoghese.