Djokovic lancia la sfida a Sinner: "Lo voglio affrontare ancora, al meglio dei tre set..."

“Mi piacerebbe molto avere la chance di giocare contro Sinner , vorrebbe dire arrivare in semifinale. Lui ha vinto la maggior parte degli ultimi incontri che abbiamo giocato. L’anno scorso abbiamo fatto la finale qui, è stata una bella partita, quindi spero di avere ancora l’occasione”. Parole e musica di Novak Djokovic che, nel corso di una conferenza stampa in vista del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai, risponde a una domanda su Sinner, capace di sconfiggerlo in semifinale sia al Roland Garros che a Wimbledon . "Al meglio dei tre set”, ha aggiunto, “ho più chance di vincere un trofeo importante”.

Djokovic e la battuta su Sinner: "Non arrivare fresco come lui? È una questione di biologia..."

Il riferimento è alla sua sensazione di poter difficilmente competere a livello fisico con Sinner e Alcaraz negli Slam, aspetto su cui si è espresso nuovamente: “Ho la sensazione di non arrivare fresco come loro in semifinale. Ed è normale, è un fatto biologico che alla fine devo accettare”. Le motivazioni, per uno come lui, vincitore di 100 titoli Atp, di cui 24 major, sono sempre altissime. “Aver raggiunto quattro semifinali negli Slam dice tanto sulla mia costanza, ma io mi sto impegnando quanto più posso, perché c’è sempre una parte di me che vuole essere il migliore”, le parole di Nole riportate da Supertennis. “Non gioco a tennis solo per i risultati o i trofei – ha concluso – ma anche per il brivido che mi dà il sostegno che ricevo dai tifosi, o il voler far crescere il nostro sport”.