Quanto ha guadagnato Sinner a Pechino: più di Alcaraz l’anno scorso…

L'azzurro, che si è aggiudicato il torneo, ha incassato una cifra superiore rispetto a quella vinta dallo spagnolo nel 2024
1 min

Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino: l'azzurro si è imposto nettamente in due set, con il punteggio di 6-2, 6-2, in un'ora e 14 minuti. Un successo che ha permesso al numero due del mondo di guadagnare 170 punti in classifica (lo scorso anno aveva perso la finale con Alcaraz).  

Sinner batte Alcaraz: ecco quanto ha guadagnato a Pechino

Sinner si è tolto anche un'altra bella soddisfaziond: guadagnare una cifra superiore a quella portata a casa da Carlos Alcaraz lo scorso anno: lo spagnoo, che trionfò a Pechino nel 2024, incassò 695.750 dollari al termine del torneo. Sinner ha invece guadagnato 751.075 dollari. 

 

 

