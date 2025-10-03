Quanto ha guadagnato Sinner a Pechino: più di Alcaraz l’anno scorso…

Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino: l'azzurro si è imposto nettamente in due set, con il punteggio di 6-2, 6-2, in un'ora e 14 minuti. Un successo che ha permesso al numero due del mondo di guadagnare 170 punti in classifica (lo scorso anno aveva perso la finale con Alcaraz).
Sinner batte Alcaraz: ecco quanto ha guadagnato a Pechino
Sinner si è tolto anche un'altra bella soddisfaziond: guadagnare una cifra superiore a quella portata a casa da Carlos Alcaraz lo scorso anno: lo spagnoo, che trionfò a Pechino nel 2024, incassò 695.750 dollari al termine del torneo. Sinner ha invece guadagnato 751.075 dollari.