Quanto ha guadagnato Sinner a Pechino: più di Alcaraz l’anno scorso…

Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino: l'azzurro si è imposto nettamente in due set, con il punteggio di 6-2, 6-2, in un'ora e 14 minuti. Un successo che ha permesso al numero due del mondo di guadagnare 170 punti in classifica (lo scorso anno aveva perso la finale con Alcaraz).