Goffin indovina un passante pazzesco: Sinner in tribuna reagisce così

C'era uno spettatore d'eccezione sugli spalti del Masters 1000 di Shanghai per il match di secondo turno tra Ben Shelton e David Goffin. Si tratta di Jannik Sinner, prontamente inquadrato dalle telecamere. La sua presenza non è giustificabile dal fatto che avrebbe affrontato nei prossimi turni il vincente dell'incontro. Semplicemente Sinner non sa stare senza tennis e, anche quando non è sul campo d'allenamento - magari perché ha bisogno di recuperare energie, essendo reduce dal trionfo nell'ATP 500 di Pechino - non perde occasione per guardare un match dal vivo. Da un lato magari per cogliere qualche dettaglio, dall'altro semplicemente per godersi una bella partita. Non si può dire che quella a cui assistito lo sia stato poiché il belga è stato troppo superiore e ha trionfato con un severo 6-2 6-4 in un'ora e 18 minuti, ma non sono mancati comunque dei colpi spettacolari.
La reazione di Sinner al passante
Sul 4-2 del primo set, dopo 27 minuti di gioco, Goffin ha regalato spettacolo con un super passante. Sul punteggio di 15 pari, Shelton ha servito un'ottima prima al centro per poi giocare uno schiaffo al volo incrociato di dritto. Non ha però potuto chiudere il punto a rete poiché l'avversario non glielo ha permesso. Nonostante fosse svariati metri dietro la linea di fondo, persino dietro la scritta 'Shanghai', Goffin si è inventato un magistrale passante lungolinea di rovescio, lasciando fermo Ben. Dopo aver brevemente inquadrato Goffin che si complimentava con sé stesso, le telecamere hanno catturato la reazione di Jannik Sinner, visibilmente colpito dalla giocata. Eloquente l'espressione dell'azzurro, che ha leggermente annuito come a voler dire "Niente male".