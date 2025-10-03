Goffin indovina un passante pazzesco: Sinner in tribuna reagisce così

C'era uno spettatore d'eccezione sugli spalti del Masters 1000 di Shanghai per il match di secondo turno tra Ben Shelton e David Goffin. Si tratta di Jannik Sinner, prontamente inquadrato dalle telecamere. La sua presenza non è giustificabile dal fatto che avrebbe affrontato nei prossimi turni il vincente dell'incontro. Semplicemente Sinner non sa stare senza tennis e, anche quando non è sul campo d'allenamento - magari perché ha bisogno di recuperare energie, essendo reduce dal trionfo nell'ATP 500 di Pechino - non perde occasione per guardare un match dal vivo. Da un lato magari per cogliere qualche dettaglio, dall'altro semplicemente per godersi una bella partita. Non si può dire che quella a cui assistito lo sia stato poiché il belga è stato troppo superiore e ha trionfato con un severo 6-2 6-4 in un'ora e 18 minuti, ma non sono mancati comunque dei colpi spettacolari.