Shelton, rientro da incubo a Shanghai sotto lo sguardo di Sinner 

L’americano, che non scendeva in campo da fine agosto, perde in due set contro Goffin: i dettagli
Shelton, rientro da incubo a Shanghai sotto lo sguardo di Sinner  © EPA
2 min

Sotto gli occhi attenti di Jannik Sinner, il numero 6 del ranking mondiale, Ben Shelton, inciampa al suo debutto nel Masters 1000 di Shanghai, diventando la prima testa di serie a lasciare il torneo cinese. L’americano, fermo dal ritiro agli ottavi degli US Open (era fine agosto), non è riuscito a ritrovare il ritmo gara, venendo sconfitto in modo netto dal belga David Goffin con il punteggio di 6-2, 6-4 in appena 1 ora e 18 minuti. Shelton, quindi, è rientrato ma non sembra ancora pronto a sostenere sfide di medio-alto livello.  

Shelton battuto da Goffin 

Per il 34enne Goffin, questo successo contro Shelton segna un ritorno al terzo turno di un Masters 1000 da Miami (marzo) e di un torneo Atp da Monaco di Baviera (aprile), dimostrando che la sua esperienza può ancora fare la differenza nel circuito. Il belga, tra l'altro, è stato apprezzato da Sinner per un punto messo a segno.  

 

 

 

 

