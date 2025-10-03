Shelton, rientro da incubo a Shanghai sotto lo sguardo di Sinner 

Sotto gli occhi attenti di Jannik Sinner, il numero 6 del ranking mondiale, Ben Shelton, inciampa al suo debutto nel Masters 1000 di Shanghai, diventando la prima testa di serie a lasciare il torneo cinese. L’americano, fermo dal ritiro agli ottavi degli US Open (era fine agosto), non è riuscito a ritrovare il ritmo gara, venendo sconfitto in modo netto dal belga David Goffin con il punteggio di 6-2, 6-4 in appena 1 ora e 18 minuti. Shelton, quindi, è rientrato ma non sembra ancora pronto a sostenere sfide di medio-alto livello.