Nadal Dottore Honoris Causa a Salamanca: una giornata speciale

Una giornata diversa, speciale, unica. Oggi (venerdì 3 ottobre) Rafa Nadal è stato insignito del riconoscimento di Dottore Honoris Causa per essere stato "esempio di resilienza, disciplina e impegno sociale" nel corso della sua super carriera, come ha scritto sui propri canali social l' Università di Salamanca (Spagna), la sede dove è stato celebrato il campione spagnolo. L'auditorium, che ha accolto la cerimonia, ha contato più di 180 dottorandi e visto la presenza di membri della comunità universitaria e varie autorità. Il maiorchino è diventato così il primo sportivo a ricevere tale onorificenza da questa università.

Le parole di Nadal

Lo sport "ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare, di unire le persone come poche altre cose, perché parla ai giovani in un linguaggio che capiscono e può creare speranza dove prima c'era solo disperazione. Oggi, dopo aver ricevuto questo dottorato, sento che questo riconoscimento riflette anche ciò che lo sport rappresenta nella società. Lo accetto con gratitudine, umiltà e l'impegno di continuare a lavorare affinché lo sport sia uno strumento di crescita personale e sociale. In un mondo che sembra essere costantemente diviso e polarizzato, credo fermamente che lo sport possa essere un ponte, un luogo di incontro che promuove la convivenza, la cordialità e il rispetto reciproco", ha sottolineato Nadal. Che poi ha aggiunto: "La vera ambizione non consiste solo nel vincere o raggiungere un obiettivo, ma nel superare se stessi ogni giorno senza mai perdere di vista ciò che conta davvero: i valori che la mia famiglia mi ha insegnato fin da bambino. Un’ambizione sana in cui il fine non giustifica i mezzi”.