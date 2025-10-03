Masters 1000 Shanghai: dopo Berrettini già eliminati anche Cobolli, Nardi e Bellucci

Sono rimasti in corsa solamente quattro tennisti italiani nel Masters 1000 di Shanghai, di scena sul cemento in Cina. Dopo la sconfitta all'esordio di Matteo Berrettini, battuto in due set lottati dal francese Adrian Mannarino, si sono fermati al secondo turno Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Luca Nardi. È stato un venerdì da incubo quello per il tennis azzurro in Oriente, dove va in scena il penultimo '1000' della stagione. Eliminati quasi in contemporanea Bellucci e Nardi, bravi a superare un turno ma non abbastanza da estromettere una testa di serie: Mattia si è arreso al ceco Tomas Machac per 6-3 6-4, mentre Luca è stato battuto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard con lo score di 6-3 7-6. Più inaspettata la battuta d'arresto di Flavio Cobolli, ventiduesima testa di serie, che si è inchinato allo spagnolo Jaume Munar per 7-5 6-1.
Gli italiani ancora in gara
Nella giornata di sabato 4 ottobre sarà il momento di quattro giocatori azzurri, a caccia del pass per il terzo turno. Occhi puntati su Jannik Sinner, che si presenta a Shanghai in qualità di campione in carica e debutta contro il tedesco Daniel Altmaier. Riparte invece la corsa per le ATP Finals di Torino per Lorenzo Musetti, determinato a cominciare col piede giusto per incamerare altri punti: se la vedrà contro l'argentino Facundo Comesana. Accreditato di un bye anche Luciano Darderi, atteso da un debutto ostico ma alla portata contro il beniamino di casa Bu Yunchaokete. Infine, insegue la seconda vittoria Matteo Arnaldi, che dopo aver superato all'esordio Rei Sakamoto sogna l'impresa contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.