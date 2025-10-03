Masters 1000 Shanghai: dopo Berrettini già eliminati anche Cobolli, Nardi e Bellucci

Sono rimasti in corsa solamente quattro tennisti italiani nel Masters 1000 di Shanghai, di scena sul cemento in Cina. Dopo la sconfitta all'esordio di Matteo Berrettini, battuto in due set lottati dal francese Adrian Mannarino, si sono fermati al secondo turno Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Luca Nardi. È stato un venerdì da incubo quello per il tennis azzurro in Oriente, dove va in scena il penultimo '1000' della stagione. Eliminati quasi in contemporanea Bellucci e Nardi, bravi a superare un turno ma non abbastanza da estromettere una testa di serie: Mattia si è arreso al ceco Tomas Machac per 6-3 6-4, mentre Luca è stato battuto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard con lo score di 6-3 7-6. Più inaspettata la battuta d'arresto di Flavio Cobolli, ventiduesima testa di serie, che si è inchinato allo spagnolo Jaume Munar per 7-5 6-1.