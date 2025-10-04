Musetti diretta Shanghai: segui il tennis oggi LIVE

© Getty Images
Lorenzo Musetti è pronto a tornare protagonista. Stamattina scende in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro l’argentino Francisco Comesana. Il numero 9 del ranking ATP arriva dal ritiro nei quarti di finale a Pechino contro l’americano Learner Tien, complice un fastidio al gluteo che lo aveva costretto a fermarsi. Superata la paura, Musetti punta ora a raccogliere più punti possibili in vista della qualificazione alle ATP Finals di Torino, vero obiettivo di questo finale di stagione.
7:30
Musetti sfida Comesana
Lorenzo Musetti torna in campo dopo il forfait ai quarti di Pechino. L'azzurro sfida l'argentino Francisco Comesana, numero 62 del ranking. La partita avrà inizio dopo Rublev-Nishioka sul Grandstand 2.
Shanghai - Grandstand 2