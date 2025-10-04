Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Musetti diretta Shanghai: segui il tennis oggi LIVE

L’azzurro torna in campo dopo il ritiro di Pechino e sfida Comesana: tutti gli aggiornamenti
Musetti diretta Shanghai: segui il tennis oggi LIVE© Getty Images
1 min
Aggiorna

Lorenzo Musetti è pronto a tornare protagonista. Stamattina scende in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro l’argentino Francisco Comesana. Il numero 9 del ranking ATP arriva dal ritiro nei quarti di finale a Pechino contro l’americano Learner Tien, complice un fastidio al gluteo che lo aveva costretto a fermarsi. Superata la paura, Musetti punta ora a raccogliere più punti possibili in vista della qualificazione alle ATP Finals di Torino, vero obiettivo di questo finale di stagione.

7:30

Musetti sfida Comesana

Lorenzo Musetti torna in campo dopo il forfait ai quarti di Pechino. L'azzurro sfida l'argentino Francisco Comesana, numero 62 del ranking. La partita avrà inizio dopo Rublev-Nishioka sul Grandstand 2.

Shanghai - Grandstand 2

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Masters 1000 Shanghai: eliminati anche Cobolli, Nardi e BellucciNadal Dottore Honoris Causa a Salamanca