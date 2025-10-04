Auger-Aliassime torna sulla sconfitta contro Sinner agli Us Open: "Ha vinto lui, ma io..." 

Auger-Aliassime torna sulla sfida con Sinner agli US Open

"Ho iniziato l'anno alla grande e poi tutto è diventato più difficile, ma ho vissuto una fantastica estate negli Stati Uniti - le parole del tennista canadese -. Ci sono sempre alti e bassi, ma la stagione è positiva finora. Sarebbe fantastico assicurarmi un posto alle Finals di Torino. In questo momento non sono qualificato, quindi devo cercare di esercitare un po' di pressione sugli altri. Devo giocare un buon tennis e ottenere molte vittorie". E sulla semifinale giocata agli US Open contro Jannik Sinner ha aggiunto: "È stata una battaglia fisica. Abbiamo faticato entrambi sia mentalmente che fisicamente. Ha vinto lui, ma per me è stato incoraggiante esprimere quel livello contro quello che era in quel momento il numero uno del mondo".