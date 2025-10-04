Paura a Shanghai: Comesana si accascia e Musetti lo soccorre, poi i medici gli misurano la pressione...

A Shanghai, durante l' esordio di Musetti , c'è stato qualche attimo di preoccupazione. L'argentino Comesana , battuto da Lorenzo senza affanno in due set (6-4 6-0), al cambio di campo nel secondo set, sul 5-0 per l'azzurro, si è sentito poco bene e si è accasciato vicino ai tabelloni , mettendo in agitazione tanto Musetti quanto il pubblico presente. È successo, forse per l'eccessivo caldo, poco prima dell'ultimo game che poi ha chiuso la sfida e certificato la qualificazione del tennista italiano al prossimo turno.

Malore per Comesana, Musetti lo aiuta

Le telecamere non hanno inquadrato il momento, ma al rientro in telecronaca è stato spiegato tutto: dopo aver accusato il malore ed essere andato a terra Comesana si è appoggiato ai tabelloni. A quel punto Musetti si è avvicinato portando con sé il salsicciotto di ghiaccio che l'argentino, che quasi non riusciva a muoversi, ha utilizzato per riprendersi. Dopo l'intervento dell'azzurro Comesana è riuscito a rialzarsi ed è stato attenzionato dai medici che gli hanno misurato la pressione. Dopo qualche minuto di controlli, il 24enne è tornato in campo per l'ultimo game della partita (perso) in condizioni, però, precarie.