Contattaci
Rune come Sinner, la reazione sugli spalti al colpo di Djokovic a Shanghai diventa virale

Vincente con il dritto ad altissimo tasso tecnico da parte del 24 volte campione Slam nella sfida di secondo turno contro Marin Cilic: il danese reagisce così
Rune come Sinner, la reazione sugli spalti al colpo di Djokovic a Shanghai diventa virale
2 min

Novak Djokovic è tornato in campo dopo la sconfitta rimediata nella semifinale degli US Open contro Carlos Alcaraz. Il 24 volte campione Slam ha fatto il suo rientro nel Masters 1000 di Shanghai con l'obiettivo di tornare a vincere un titolo importante, puntando sulla maggiore imprevedibilità dei match due su tre. Dopo aver beneficiato di un bye per il primo turno in qualità di testa di serie 4 del tabellone, il serbo ha fatto il suo esordio al secondo turno riuscendo a battere il veterano Marin Cilic con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Nole, che a Shanghai difende la finale persa lo scorso anno contro Jannik Sinner, ha guadagnato la sfida con Yannick Hanfmann al terzo turno, sotto gli occhi di un suo grande ammiratore: Holger Rune.

La reazione di Rune al vincente di Djokovic

Come già accaduto nel match tra David Goffin e Ben Shelton con Sinner che era rimasto sbalordito da un passante di rovescio del belga, anche Rune sugli spalti non è riuscito a trattenere l'ammirazione per il vincente messo a segno da Djokovic nella sfida con Cilic. Dopo un lungo scambio, il serbo ha messo a segno un dritto anomalo che è terminato all'incrocio delle righe lasciando fermo l'avversario. Al termine dello scambio le telecamere hanno pescato la reazione di Rune, visibilmente colpito dalla giocata del collega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

