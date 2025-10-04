Rune come Sinner, la reazione sugli spalti al colpo di Djokovic a Shanghai diventa virale

Novak Djokovic è tornato in campo dopo la sconfitta rimediata nella semifinale degli US Open contro Carlos Alcaraz . Il 24 volte campione Slam ha fatto il suo rientro nel Masters 1000 di Shanghai con l'obiettivo di tornare a vincere un titolo importante, puntando sulla maggiore imprevedibilità dei match due su tre. Dopo aver beneficiato di un bye per il primo turno in qualità di testa di serie 4 del tabellone, il serbo ha fatto il suo esordio al secondo turno riuscendo a battere il veterano Marin Cilic con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Nole, che a Shanghai difende la finale persa lo scorso anno contro Jannik Sinner , ha guadagnato la sfida con Yannick Hanfmann al terzo turno, sotto gli occhi di un suo grande ammiratore: Holger Rune .

La reazione di Rune al vincente di Djokovic

Come già accaduto nel match tra David Goffin e Ben Shelton con Sinner che era rimasto sbalordito da un passante di rovescio del belga, anche Rune sugli spalti non è riuscito a trattenere l'ammirazione per il vincente messo a segno da Djokovic nella sfida con Cilic. Dopo un lungo scambio, il serbo ha messo a segno un dritto anomalo che è terminato all'incrocio delle righe lasciando fermo l'avversario. Al termine dello scambio le telecamere hanno pescato la reazione di Rune, visibilmente colpito dalla giocata del collega.