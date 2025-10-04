Zverev e il duro messaggio dopo la vittoria in Cina: "C'è una cosa che detesto. Ormai vogliono solo che Sinner e Alcaraz..."

Lo stesso tema era già stato sollevato qualche settimana fa da Roger Federer, che intervistato in occasione della Laver Cup, aveva parlato della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e della volontà dei direttori dei tornei del circuito maggiore di uniformare quanto più possibile le superfici. "Cambiando la velocità dei campi e delle palline, i direttori dei tornei hanno reso ogni settimana praticamente identica - aveva detto il campione svizzero -. Il fatto che le superfici siano così svantaggia il giocatore più debole, perché è costretto a tirare tante volte colpi straordinari per battere Sinner o Alcaraz, con una superficie veloce invece basterebbero un paio di colpi ben assestati per vincere un punto magari. Le sorprese sarebbero più probabili. I direttori si sono accorti che la rivalità fra Sinner e Alcaraz funziona benissimo e non hanno interesse a metterli in difficoltà". Dopo l'esordio vincente nel Masters 1000 di Shanghai, Alexander Zverev ha voluto rincarare le dose sull'argomento.