Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Zverev e il duro messaggio dopo la vittoria in Cina: "C'è una cosa che detesto. Ormai vogliono solo che Sinner e Alcaraz..."

Il tennista tedesco, vittorioso all'esordio contro Valentin Royer, ha parlato delle condizioni di gioco e lanciato una frecciatina ai direttori del torneo
2 min

Lo stesso tema era già stato sollevato qualche settimana fa da Roger Federer, che intervistato in occasione della Laver Cup, aveva parlato della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e della volontà dei direttori dei tornei del circuito maggiore di uniformare quanto più possibile le superfici. "Cambiando la velocità dei campi e delle palline, i direttori dei tornei hanno reso ogni settimana praticamente identica - aveva detto il campione svizzero -. Il fatto che le superfici siano così svantaggia il giocatore più debole, perché è costretto a tirare tante volte colpi straordinari per battere Sinner o Alcaraz, con una superficie veloce invece basterebbero un paio di colpi ben assestati per vincere un punto magari. Le sorprese sarebbero più probabili. I direttori si sono accorti che la rivalità fra Sinner e Alcaraz funziona benissimo e non hanno interesse a metterli in difficoltà". Dopo l'esordio vincente nel Masters 1000 di Shanghai, Alexander Zverev ha voluto rincarare le dose sull'argomento.

Zverev, la polemica contro Sinner e Alcaraz

Zverev ha iniziato la sua corsa nel penultimo "1000" della stagione battendo Valentin Royer con lo score di 6-4 6-4. Il tennista tedesco ha staccato il pass per il terzo turno dove affronterà un altro francese, Arthur Rinderknech, ma nonostante la vittoria al termine della partita non si è detto soddisfatto delle condizioni di gioco lanciando una frecciata a Sinner e Alcaraz: "Se mi piace l'uniformità delle superfici? No, è qualcosa che detesto. E so che i direttori dei tornei stanno andando in quella direzione perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vadano bene in ogni torneo". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner-Altmaier, segui la diretta a ShanghaiRune, la reazione al colpo di Djokovic