Sinner gioca contro Altmaier e in tribuna spunta Musetti: l'ospite a sorpresa immortalato dalle telecamere a Shanghai 

L’altro azzurro, dopo il match vinto contro Comesana, assiste al match del numero 2 al mondo
2 min

SHANGHAI - Jannik Sinner in campo contro Daniel Altmaier, ma a rubare per un attimo la scena è Lorenzo Musetti. Le telecamere del Masters 1000 di Shanghai hanno infatti immortalato il carrarino sugli spalti, spettatore d’eccezione del match dell’amico e connazionale. Musetti ha già fatto il suo dovere in mattinata, superando l’argentino Comesana con un netto 6-4 6-0 che gli ha garantito l’accesso ai sedicesimi di finale.

Il percorso di Musetti a Shanghai

E proprio lì lo attende una sfida tutta italiana: il derby con Luciano Darderi, altro giovane azzurro in forte crescita. In campo sono attesi lunedì 6 ottobre. Con la presenza di Musetti in tribuna e l’avanzata di più azzurri nel tabellone, Shanghai si tinge sempre più di tricolore nonostante le uscite di scena di Berrettini, Cobolli, Bellucci e Nardi.

 

 

