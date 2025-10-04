Sinner-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A pochi giorni dal trionfo conquistato nell' Atp 500 di Pechino , Jannik Sinner conquista un'altra vittoria. Il numero due del mondo ha iniziato con il piede giusto la corsa alla difesa del titolo nel Masters 1000 di Shanghai battendo il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-3. Ad attenderlo al terzo turno ci sarà Tallon Griekspoor , che nell'ultima sfida ha avuto la meglio su Jenson Brooksby .

Sinner-Griekspoor, data e orario del match

Il match tra Sinner e Griekspoor, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma lunedì 6 ottobre con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Griekspoor

Sono ben sei i precedenti tra Siner e Griekspoor, con l'azzurro che è sempre riuscito ad avere la meglio. L'ultimo confronto risale alla finale della Coppa Davis dello scorso anno, dove Jannik si è imposto per 7-6(2) 6-2.

Dove vedere il match in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380