Sinner guarda l'arbitro e scoppia a ridere: il divertente siparietto in campo durante la partita contro Altmaier. Svelato il motivo

Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai . Reduce dal trionfo conquistato all' Atp 500 di Pechino , per il numero due del mondo è iniziata la rincorsa verso la difesa del titolo nel penultimo "1000" della stagione dove lo scorso anno si impose in finale su Novak Djokovic . Al debutto l'azzurro ha superato Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-3 in una partita dove tutto sommato è andato tutto liscio. Nel corso del secondo set per Jannik c'è stato anche modo di farsi una risata dopo un divertente siparietto con il giudice di sedia Mohamed Lahyani .

L'arbitro sbaglia, Sinner se la ride: cosa è successo

Nel settimo game del secondo parziale, con Sinner avanti di un set e di un break, il giudice di sedia Lahyani è scoppiato a ridere dopo che gli era uscita male la voce per chiamare il punteggio sul 15-15. Un momento divertente che ha scatenato le risate dello stesso Sinner, che si è preso qualche momento in più prima di tornare alla battuta.