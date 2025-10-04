Sinner guarda l'arbitro e scoppia a ridere: il divertente siparietto in campo durante la partita contro Altmaier. Svelato il motivo

Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Reduce dal trionfo conquistato all'Atp 500 di Pechino, per il numero due del mondo è iniziata la rincorsa verso la difesa del titolo nel penultimo "1000" della stagione dove lo scorso anno si impose in finale su Novak Djokovic. Al debutto l'azzurro ha superato Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-3 in una partita dove tutto sommato è andato tutto liscio. Nel corso del secondo set per Jannik c'è stato anche modo di farsi una risata dopo un divertente siparietto con il giudice di sedia Mohamed Lahyani.
L'arbitro sbaglia, Sinner se la ride: cosa è successo
Nel settimo game del secondo parziale, con Sinner avanti di un set e di un break, il giudice di sedia Lahyani è scoppiato a ridere dopo che gli era uscita male la voce per chiamare il punteggio sul 15-15. Un momento divertente che ha scatenato le risate dello stesso Sinner, che si è preso qualche momento in più prima di tornare alla battuta.