De Minaur di ghiaccio in conferenza: "Semifinale contro Sinner? Non mi importa quello che..."

Sconfitto da Jannik Sinner nella semifinale dell'ATP 500 di Pechino, Alex De Minaur è stato bravo a reagire immediatamente e a partire col piede giusto nel Masters 1000 di Shanghai . Accreditato della settima testa di serie, al debutto ha superato l'argentino Ugo Carabelli in due comodi set, incamerando così punti preziosi in ottica ATP Finals. Intervenuto in conferenza stampa, però, De Minaur si è soffermato sulle condizioni di gioco estreme in Cina: "È davvero dura. Per ogni match mi porto in campo molti cambi e quattro paia di scarpe perché qui sudo persino attraverso le scarpe, finendo per creare delle pozzanghere in campo. Per sopravvivere in queste condizioni bisogna essere preparati : avere l'attrezzatura adeguata, prestare attenzione a ciò che si mangia e idratarsi continuamente".

Un commento sulla sconfitta contro Sinner

De Minaur ha poi parlato della lentezza del campo: "A essere onesto, mi sembrano le condizioni più lente che abbia mai trovato nel circuito. Non è mai facile, anche perché è molto diverso da come abbiamo giocato finora, perciò sono felice del modo in cui ho gestito la situazione. Purtroppo non c'è niente da fare se non adattarsi e trovare il modo per conviverci". Infine, il tennista di Sydney è tornato a commentare il ko di Pechino contro Sinner: "Quello è stato un match fantastico in cui non sono mancate le opportunità a mio favore. Anche se ho avuto molte palle break, però, Jannik ha servito in maniera impeccabile e non mi ha dato chance. Inoltre ho avuto un passaggio a vuoto nel terzo set che mi è costato la partita. Sono consapevole di aver raggiunto il mio apice, ma non mi interessa quello che dicono le persone. Continuerò a dimostrare che hanno torto, cercando continuamente di fare miglioramenti".