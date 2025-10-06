Mertens-Kudermetova sospesa a Wuhan per caldo ed umidità eccessivi: perché non succede anche nel maschile

Continua a tenere banco nel mondo del tennis il tema relativo alle condizioni di gioco estreme in cui sono costretti a performare i giocatori. Dopo i tanti ritiri nel Masters 1000 di Shanghai, dove la temperatura è costantemente sopra i 30 gradi e l'umidità sfiora il 90%, anche nel WTA 1000 di Wuhan - sempre in Cina - si è verificato questo problema. C'è stata però una differenza importante: a Wuhan i match femminili sono stati interrotti, mentre a Shanghai si continua a giocare. In particolare è accaduto in occasione della sfida di primo turno tra la belga Elise Mertens e la russa Polina Kudermetova. Al termine del primo set, vinto al tie-break da Mertens, le due giocatrici sono ritornate negli spogliatoi a causa dell'eccessivo caldo. Eppure c'erano 34 gradi, la stessa temperatura che c'è da inizio torneo a Shanghai, dove però Sinner è stato costretto al ritiro dopo oltre due ore e mezza di lotta in condizioni infernali. La domanda quindi sorge spontanea: da dove nasce questa differenza?