"Mi manca il respiro...", Rinderknech e lo spaventoso racconto sulle condizioni estreme in campo a Shanghai

SHANGHAI - Continuano a far discutere le condizioni estreme nelle quali si sta disputando il Masters 1000 di Shanghai , con numerosi ritiri tra cui anche quello di Sinner . Umidità altissima e caldo asfissiante hanno portato a scene mai viste sui campi da tennis, come il crollo di Fritz . Ai tennisti che stanno criticando le condizioni di gioco si è aggiunto anche Arthur Rinderknech , che ha accusato il problema in prima persona.

Rinderknech svela: "È difficile respirare, questo non è tennis"

Il tennista francese, che ha raggiunto il terzo turno dove sfiderà Zverev, è stato colpito da un problemi respiratori in campo, come raccontato in un’intervista a L’Equipe: "È difficile respirare sul campo. Non so se si nota in televisione, ma sul campo è complicato fin dal riscaldamento. C'è un'umidità esorbitante, peggiore che negli Stati Uniti in estate. Inoltre, sappiamo che c'è molto inquinamento nelle grandi città della Cina e questo probabilmente non aiuta a respirare bene. C'è uno strato di nuvole che schiaccia tutto, ma quando esce il sole, la temperatura sale rapidamente sopra i 30°. Tutto questo rende le cose difficili. Il sole picchia forte sulla testa ed è difficile mantenere la calma. Le sensazioni negative arrivano molto rapidamente. Anche vedere il numero di ritiri o partite interrotte influisce sul nostro stato mentale, ma le condizioni sono le stesse per tutti. Questa settimana c'è un torneo di tennis, ma stiamo lottando contro qualcosa che non ha nulla a che vedere con il tennis. Si tratta di sopravvivere, di trovare il modo di vincere. L'autocontrollo è importante, bisogna saper ottimizzare il proprio corpo. Quando guardo i tifosi bagnati fradici sugli spalti, anche se sono abituati, mi dico che non siamo gli unici a soffrire".