Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Djokovic shock, vomita due volte in campo a Shanghai per il caldo: cosa è successo

Il tennista serbo accusa il grande caldo e l'umidità, ma riesce a rimontare Hanfmann in condizioni estreme. Leggi i dettagli
2 min

 

 

Il caldo e l'umidità a Shanghai stanno mettendo a dura prova tutti i tennisti. Ne ha fatto le spese anche Novak Djokovic, che ha vomitato per due volte in campo nella sfida con Hanfmann, vinta in rimonta dopo una battaglia durissima in condizioni climatiche atroci. Il tennista serbo alla fine del match ha definito brutali le condizioni in cui si sta giocando il Masters 1000 in Cina, e ha rivelato che a 38 anni non gli era mai capitato di giocare in uno scenario così surreale.

 

 

Djokovic, la fatica e il malore: poi si riprende e vince

Nole per un set e mezzo ha fatto una fatica assurda, tanto che Hanfmann stava per eliminarlo in due set. Poi il tennista serbo ha fatto valere la sua classe e la sua esperienza per riuscire in una rimonta pazzesca 4-6 7-5 6-3, però è uscito dal campo stremato e vedremo quanto questo inciderà nella prossima sfida domani contro Munar, valida per gli ottavi di finale del torneo. È stato verso la metà del secondo set che Djokovic si è diretto a fondo campo e ha vomitato una prima volta. Poco dopo, durante un cambio campo, ha vomitato di nuovo dentro un secchione ai lati del campo, dietro le panchine dei giocatori. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

"Mi manca il respiro..."Djokovic: "Una cosa mai vista..."