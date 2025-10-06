Djokovic shock, vomita due volte in campo a Shanghai per il caldo: cosa è successo

Il caldo e l'umidità a Shanghai stanno mettendo a dura prova tutti i tennisti. Ne ha fatto le spese anche Novak Djokovic, che ha vomitato per due volte in campo nella sfida con Hanfmann, vinta in rimonta dopo una battaglia durissima in condizioni climatiche atroci. Il tennista serbo alla fine del match ha definito brutali le condizioni in cui si sta giocando il Masters 1000 in Cina, e ha rivelato che a 38 anni non gli era mai capitato di giocare in uno scenario così surreale.

Djokovic, la fatica e il malore: poi si riprende e vince

Nole per un set e mezzo ha fatto una fatica assurda, tanto che Hanfmann stava per eliminarlo in due set. Poi il tennista serbo ha fatto valere la sua classe e la sua esperienza per riuscire in una rimonta pazzesca 4-6 7-5 6-3, però è uscito dal campo stremato e vedremo quanto questo inciderà nella prossima sfida domani contro Munar, valida per gli ottavi di finale del torneo. È stato verso la metà del secondo set che Djokovic si è diretto a fondo campo e ha vomitato una prima volta. Poco dopo, durante un cambio campo, ha vomitato di nuovo dentro un secchione ai lati del campo, dietro le panchine dei giocatori.