Musetti-Auger Aliassime, ottavi Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Sul cemento in Cina, il tennista azzurro ha dato continuità al successo all'esordio contro l'argentino Comesana, superando nel derby tricolore Luciano Darderi. 7-5 7-6(1) il punteggio in favore di Musetti, che ha impiegato 2 ore e 8 minuti per avere la meglio e garantirsi l'accesso agli ottavi di finale. Ad attenderlo c'è adesso una sfida cruciale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, suo diretto concorrente per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Per Lorenzo, vincere significherebbe fare un notevole passo avanti in ottica Master di fine anno.
Musetti-Auger-Aliassime, data e orario del match
Il match tra Musetti e Auger-Aliassime, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, è in programma mercoledì 8 ottobre sullo Stadium Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime
Quello di Shanghai sarà l'ottavo confronto in carriera tra i due giocatori a livello di circuito maggiore. Musetti è avanti 4-3 nei precedenti, ma tre delle sue vittorie sono arrivate su terra rossa. Il canadese ha invece vinto agevolmente i due incontri sul cemento indoor, entrambi nel 2022. La sfida più attendibile è quella più recente, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami di quest'anno: il carrarino ha vinto in rimonta per 4-6 6-2 6-3.
Dove vedere il match di Musetti in tv
Il match tra Musetti e Auger-Aliassime sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Shanghai, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALE – $ 597.890
VINCITORE – $ 1.124.380