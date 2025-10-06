Musetti-Auger Aliassime, ottavi Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Shanghai , penultimo Masters 1000 della stagione. Sul cemento in Cina, il tennista azzurro ha dato continuità al successo all'esordio contro l'argentino Comesana , superando nel derby tricolore Luciano Darderi . 7-5 7-6(1) il punteggio in favore di Musetti, che ha impiegato 2 ore e 8 minuti per avere la meglio e garantirsi l'accesso agli ottavi di finale. Ad attenderlo c'è adesso una sfida cruciale contro il canadese Felix Auger-Aliassime , suo diretto concorrente per la qualificazione alle ATP Finals di Torino . Per Lorenzo, vincere significherebbe fare un notevole passo avanti in ottica Master di fine anno.

Musetti-Auger-Aliassime, data e orario del match

Il match tra Musetti e Auger-Aliassime, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, è in programma mercoledì 8 ottobre sullo Stadium Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime

Quello di Shanghai sarà l'ottavo confronto in carriera tra i due giocatori a livello di circuito maggiore. Musetti è avanti 4-3 nei precedenti, ma tre delle sue vittorie sono arrivate su terra rossa. Il canadese ha invece vinto agevolmente i due incontri sul cemento indoor, entrambi nel 2022. La sfida più attendibile è quella più recente, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami di quest'anno: il carrarino ha vinto in rimonta per 4-6 6-2 6-3.

Dove vedere il match di Musetti in tv

Il match tra Musetti e Auger-Aliassime sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380