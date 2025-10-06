Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Musetti-Auger Aliassime, ottavi Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo i successi ai danni di Comesana e Darderi, l'azzuro è ora atteso da una sfida cruciale in ottica ATP Finals: ecco tutto quello che c'è da sapere
3 min

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Sul cemento in Cina, il tennista azzurro ha dato continuità al successo all'esordio contro l'argentino Comesana, superando nel derby tricolore Luciano Darderi. 7-5 7-6(1) il punteggio in favore di Musetti, che ha impiegato 2 ore e 8 minuti per avere la meglio e garantirsi l'accesso agli ottavi di finale. Ad attenderlo c'è adesso una sfida cruciale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, suo diretto concorrente per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Per Lorenzo, vincere significherebbe fare un notevole passo avanti in ottica Master di fine anno.

Musetti-Auger-Aliassime, data e orario del match

Il match tra Musetti e Auger-Aliassime, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, è in programma mercoledì 8 ottobre sullo Stadium Court con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime

Quello di Shanghai sarà l'ottavo confronto in carriera tra i due giocatori a livello di circuito maggiore. Musetti è avanti 4-3 nei precedenti, ma tre delle sue vittorie sono arrivate su terra rossa. Il canadese ha invece vinto agevolmente i due incontri sul cemento indoor, entrambi nel 2022. La sfida più attendibile è quella più recente, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami di quest'anno: il carrarino ha vinto in rimonta per 4-6 6-2 6-3.

Dove vedere il match di Musetti in tv

Il match tra Musetti e Auger-Aliassime sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380

