Munar senza calzini a Shanghai: l'incredibile scena e l'idea geniale del suo coach

Non solo i malori e la rabbia degli atleti, il caldo intenso che sta caratterizzandto il torneo Atp di Shanghai, in Cina, continua anche a provocare fuoriprogramma raramente visti sui campi di tennis. Così, dopo la 'polemica del calzino', con protagonista Rinderknech , arriva il 'cambio del calzino', con protagonista Munar e co-protagonista il suo coach.

Calzini finiti? La soluzione last-minute

Il nuovo curioso episodio è avvenuto nel corso del match valido per il 3° turno tra Jaume Munar e Yoshito Nishioka. Nel corso del terzo set, lo spagnolo vorrebbe approfittare del cambio campo per indossare calzini asciutti e puliti, ma giunto in panchina si accorge di averli terminati. Pronta la reazione del coach, che sfila i suoi e li lancia dalla tribuna al suo giocatore, che li indossa e riprende il match.