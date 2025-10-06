Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Munar senza calzini a Shanghai: l'incredibile scena e l'idea geniale del suo coach

Il torneo cinese continua a segnalarsi, oltre che per il gran caldo, per curiosi fuoriprogramma durante i match: l'ultimo ha visto protagonista lo spagnolo
1 min

Non solo i malori e la rabbia degli atleti, il caldo intenso che sta caratterizzandto il torneo Atp di Shanghai, in Cina, continua anche a provocare fuoriprogramma raramente visti sui campi di tennis. Così, dopo la 'polemica del calzino', con protagonista Rinderknech, arriva il 'cambio del calzino', con protagonista Munar e co-protagonista il suo coach.

Calzini finiti? La soluzione last-minute

Il nuovo curioso episodio è avvenuto nel corso del match valido per il 3° turno tra Jaume Munar e Yoshito Nishioka. Nel corso del terzo set, lo spagnolo vorrebbe approfittare del cambio campo per indossare calzini asciutti e puliti, ma giunto in panchina si accorge di averli terminati. Pronta la reazione del coach, che sfila i suoi e li lancia dalla tribuna al suo giocatore, che li indossa e riprende il match.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Rune, feroce attacco all'Atp ShanghaiIncredibile a Shanghai: si toglie la scarpa perché ...