Musetti e la rivelazione sulle condizioni di Sinner: "Ho visto Vagnozzi a colazione e mi ha detto che..."

Meno male che c'è Lorenzo Musetti. Mentre Jannik Sinner è tornato a Montecarlo per riposarsi e andare a fondo ai fastidi che, al netto delle pessime condizioni di Shanghai, lo tormentano da qualche tempo, l'azzurro è ancora in Cina dove domani sarà impegnato negli ottavi di finale ( LEGGI TUTTO QUI). Musetti, oltre a pensare a se stesso e al suo torneo (se vola ai quarti è alle Finals), si è però anche preoccupato per le condizioni del collega e amico Sinner, tanto da chiedere a Vagnozzi, il coach di Jannik, come stesse. Tutto ok, a quanto pare. E lo stesso Musetti lo ha confermato.

Come sta Sinner, le parole di Musetti

"Non ho sentito Sinner dopo il ritiro per crampi. Ho visto Simone (Vagnozzi, ndr) questa mattina a colazione e non mi sembrava affatto preoccupato. Mi ha detto che Jannik era già ripartito. Lo vedremo immagino al Six King Slam e poi ci ritroveremo al ‘500’ di Vienna” , ha spiegato Musetti. Qual è, quindi, il programma di Jannik? Al momento è previsto che Sinner si prenda sicuramente qualche giorno di pausa prima di tornare ad allenarsi in vista del finale di stagione Jannik dovrebbe partecipare, oltre al Six Kings Slam in Arabia (montepremi da 6 milioni di dollari, l'unico vero motivo di interesse per tutti), ai tornei di Vienna e Parigi e alle Nitto ATP Finals di Torino. Ancora in dubbio la partecipazione alla Coppa Davis: ne ha vinte due, vorrebbe fare il tris ma, adesso, c'è un fisico da tutelare. Al netto dei crampi, ogni scelta che Sinner e il suo team prenderanno sarà anche in funzione di questo.