Zverev, dalla polemica contro Sinner e Alcaraz alla cruda ammissione: “Il mio tennis è orribile…”

Dopo le polemiche sulla velocità dei campi e sulle condizioni di gioco con le quali aveva accusato gli organizzatori dei tornei di voler favorire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ha rimediato l'ennesima delusione della sua stagione al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista tedesco è infatti uscito di scena al terzo turno contro Arthur Rinderknech, al quale si è arreso con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Una grande occasione quella sprecata dal numero tre del mondo in un evento che ha visto la prematura uscita dell'azzurro e il forfait dello spagnolo.
Zverev: "Non ho fiducia in me stesso"
In conferenza stampa, Zverev non ha nascosto la sua frustrazione per l'eliminazione dovuta anche ad un fastidio alla schiena che lo ha fatto patire negli ultimi mesi. Ricordando la finale giocata a inizio anno a Melbourne contro Sinner, il tedesco ha detto: "L'ultima volta che ho giocato un torneo senza dolore è stato l'Australian Open. Non ho fiducia in me stesso, non credo nei miei colpi. Il mio anno è stato orribile, sto giocando un tennis orribile".