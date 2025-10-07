Zverev, dalla polemica contro Sinner e Alcaraz alla cruda ammissione: “Il mio tennis è orribile…”

Dopo le polemiche sulla velocità dei campi e sulle condizioni di gioco con le quali aveva accusato gli organizzatori dei tornei di voler favorire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ha rimediato l'ennesima delusione della sua stagione al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista tedesco è infatti uscito di scena al terzo turno contro Arthur Rinderknech, al quale si è arreso con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Una grande occasione quella sprecata dal numero tre del mondo in un evento che ha visto la prematura uscita dell'azzurro e il forfait dello spagnolo.