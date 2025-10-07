Il ritiro di Sinner dal Masters 1000 di Shanghai forse servirà a cambiare le regole. L’Atp ha infatti annunciato che sta pensando ad apportare alcuni cambiamenti per gestire il problema del caldo e dell’umidità, che quest’anno ha portato a una serie infinita di ritiri e malori. A risentirne è stato lo spettacolo e la regolarità del torneo. Molti dei migliori giocatori sono crollati uno dopo l’altro nei turni iniziali. Jannik, numero due al mondo e testa di serie numero uno vista l’assenza di Alcaraz, ha abbandonato per crampi con Griekspoor a metà del terzo set. Djokovic ha vomitato due volte nella sfida con Hanfmann . La temperatura ha spesso superato i 30 gradi con umidità media all’80%.

L'ammissione dell'Atp: "La sicurezza dei giocatori prima di tutto"

Attualmente le normative ATP prevedono che la decisione sulla sospensione del gioco a causa di condizioni meteorologiche avverse, tra cui il caldo estremo, spettano a un supervisore ATP in loco, che si coordina con i team medici presenti sul posto e con le autorità locali."Parallelamente, il team dei servizi medici dell'ATP adotta diverse misure in caso di caldo estremo, per contribuire a proteggere la salute dei giocatori durante la competizione", ha dichiarato l'organismo di governo alla Reuters via e-mail. L’Atp però ha anche annunciato di essere disponibile a un cambiamento. "La situazione è ancora in fase di revisione attiva e sono attualmente in fase di valutazione misure aggiuntive, tra cui l'implementazione di una politica ufficiale sul caldo, in consultazione con giocatori, tornei ed esperti medici. La sicurezza dei giocatori rimane una priorità assoluta per l'ATP".

Sinner e il precedente di Parigi-Bercy

È già successo che un caso Sinner abbia portato a un cambiamento delle regole. Al, Jannik fu costretto a ritirarsi prima degli ottavi con De Minaur per colpa degli orari folli che lo avevano costretto a giocare il turno precedente contro McDonald fino alle 2.37 di mattina. L’anno successivo venne stabilito che il programma doveva essere stilato rigorosamente con tre partite nelle sessioni diurne e solo due nelle serali, con inizio massimo alle 19:30, per anticipare la fine dei match. Inoltre, l'ultima partita non poteva iniziare dopo le 23. Anche questa volta il suo ritiro per crampi, unito agli altri casi e i tanti malori oiù o meno gravi hanno destato l'attenzione su un problema evidente che non si può più ignorare.