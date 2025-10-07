Medvedev fiuta l’occasione e la spara grossa: "A Shanghai soffrono tutti, sono contento…"

Daniil Medvedev ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sente aria di impresa. Il tennista russo ha sottolineato ancora una volta le difficili condizioni di gioco che i giocatori devono affrontare in questo torneo in Cina. Con numerosi ritiri e risultati inaspettati , questa penultima tappa dei Masters 1000 potrebbe incoronare un nuovo campione e lui si sente in pole. Medvedev, va sottolineato, ha già trionfato qui nel 2019 in questo torneo e adesso conta di centrare il bis.

Medvedev punta a stupire a Shanghai

“Non è stato facile, né per me né per lui”, ha commentato riguardo al match contro Alejandro Davidovich Fokina. “Mi piace questo torneo perché sono uno che soffre quando le temperature superano i 28 gradi. Non è il caso di molti giocatori. Soffrono quando ci sono 33 gradi e c'è umidità. Quindi sì, soffro in molti tornei. Qui, tutti soffrono. Mi mette in una situazione simile a quella di tutti gli altri. Quindi sono contento. Ma sì, avrei potuto giocare meglio", ha aggiunto Medvedev, che ora se la vedrà con Tien, deciso a stupire ancora dopo la finale persa contro Jannik Sinner.