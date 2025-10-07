Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Medvedev fiuta l’occasione e la spara grossa: "A Shanghai soffrono tutti, sono contento…"

Il russo vuole vincere il torneo e dice di essere a suo agio nonostante il clima folle, che ha costretto alcuni giocatori al ritiro: i dettagli
Medvedev fiuta l’occasione e la spara grossa: "A Shanghai soffrono tutti, sono contento…" © Getty Images
2 min

Daniil Medvedev ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sente aria di impresa. Il tennista russo ha sottolineato ancora una volta le difficili condizioni di gioco che i giocatori devono affrontare in questo torneo in Cina. Con numerosi ritiri e risultati inaspettati, questa penultima tappa dei Masters 1000 potrebbe incoronare un nuovo campione e lui si sente in pole. Medvedev, va sottolineato, ha già trionfato qui nel 2019 in questo torneo e adesso conta di centrare il bis. 

Medvedev punta a stupire a Shanghai

“Non è stato facile, né per me né per lui”, ha commentato riguardo al match contro Alejandro Davidovich Fokina. “Mi piace questo torneo perché sono uno che soffre quando le temperature superano i 28 gradi. Non è il caso di molti giocatori. Soffrono quando ci sono 33 gradi e c'è umidità. Quindi sì, soffro in molti tornei. Qui, tutti soffrono. Mi mette in una situazione simile a quella di tutti gli altri. Quindi sono contento. Ma sì, avrei potuto giocare meglio", ha aggiunto Medvedev, che ora se la vedrà con Tien, deciso a stupire ancora dopo la finale persa contro Jannik Sinner

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner può far cambiare le regolePanatta senza filtri