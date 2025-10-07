Bertolucci su Sinner: "E' un po' gracilino il ragazzo: i crampi, lo stomaco, il gomito..."

MILANO - Un ritiro inaspettato per l’ennesimo problema fisico: Jannik Sinner ha abbandonato il torne di Shanghai lasciando punti importanti per la rincorsa al primato della classifica Atp . Lo stop del tennista italiano ha richiamato l’attenzione del addetti ai lavori che hanno commentato l’ennesimo malessere. “Sinner? Nessun problema - ammette Paolo Bertolucci su Sky Sport - dal giorno dopo sei a posto. Devono mettere delle regole, come ci sono nelle WTA devono esserci anche nell’ATP perché quando giochi qui nel Sud Est Asiatico può capitare. Dispiace perché Sinner aveva una grossa chance in questo torneo. È un po’ gracilino il ragazzo. Una volta i crampi, una volta lo stomaco, una volta il gomito, e poi le vesciche e l’anca. Insomma, cominciano a essere tante le cose . Non ha la stessa consistenza fisica di un Djokovic o di un Alcaraz, questo ormai mi sembra ovvio”.

Bertolucci, il pronostico su Musetti

“Musetti è in piena corsa per Torino - ammette Bertolucci parlando delle Nitto Atp Finals - con Darderi un match in cui si è dimostrato maturo. Con Aliassime è quasi uno spareggio, non è definitivo ma è una grande chance, se ora Musetti supererà questo ostacolo, avrà quasi staccato il biglietto per Torino. Però sarà una partita tosta, perché Aliassime non è quello dello scorso anno. Si vede che il matrimonio, o i preparativi per le nozze gli hanno fatto bene. Sarà una bella partita, si era un po’ perso ma è ancora giovane. Djokovic? Mi meraviglierei molto se venisse a Torino”.