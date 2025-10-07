Non solo Alcaraz, i dilettanti sfidano i big in Australia: il premio in palio è incredibile

L'organizzazione degli Australian Open ha presentato il programma per l'edizione del 2026: tra le tante novità il direttore del torneo Craig Tiley ha annunciato l'introduzione dell'" Million Dollar One Point Slam " . Nel nuovo evento i tennisti dilettanti avranno la possibilità di affrontare alcune dei più forti giocatori del mondo per avere la possibilità di diventare milionari. Il format degli organizzatori, che si disputerà prima dell'inizio dello Slam australiano, offrirà un premio in denaro all'ultimo giocatore rimasto da un milione di dollari.

Alcaraz tra i big al via

Il torneo vedrà al via 22 professionisti, tra cui Carlos Alcaraz, e 10 tennisti dilettanti. L'evento prevede l'avanzamento o l'eliminazione dei giocatori dal tabellone a seconda di chi vince il singolo punto. Craig Tiley, direttore degli Australian Open, ha affermato: "Si tratta di un'opportunità unica nella vita per i giocatori principianti di provare la loro fetta di magia del Grande Slam. È proprio questo che rende l'AO Opening Week così speciale: dare ai tifosi e ai giocatori la possibilità di condividere lo stesso palco come mai prima d'ora".