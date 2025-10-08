Da Sinner a Musetti, da Rune a Paire: ricomincia la Serie A di tennis. Tutti i big iscritti al campionato

Nella giornata di domenica 5 ottobre ha preso ufficialmente il via l'edizione 2025 della Serie A1 di tennis . Dopo una fase a gironi, ogni stagione i migliori circoli d'Italia si affrontano per conquistare lo scudetto nelle finali che quest'anno andranno in scena a Torino dal 6 all'8 dicembre. Campione in carica del torneo è il TC Crema , che nel 2024 si impose in finale sul TC Rungg. La formula della competizione prevede sedici squadre al via, suddivise in quattro gironi. Ogni sfida tra club prevede quattro singolari e due doppi , tutti al meglio dei tre set con tie-break. Dopo la fase a gironi si passa a play-off e play-out per assegnare il titolo e stabilire le retrocessioni.

Da Sinner a Musetti, quanti big iscritti

Anche nell'edizione 2025 del massimo campionato maschile non mancano i nomi di spicco. Su tutti quello di Jannik Sinner, anche se difficilmente scenderà in campo, inserito nella formazione del TC Italia di Forte dei Marmi. Il Park Tennis Club Genova può invece contare tra i propri tesserati su Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Nel girone 2 spicca il Circolo Tennis Santa Margherita Ligure, che vanta tanti nomi di prestigio tra cui Fabio Fognini e Andrea Vavassori, oltre ad Andrea Pellegrino. Lo Sporting Club Sassuolo ha in lista invece Holger Rune, oltre a Marton Fucsovic e Luca Nardi. L'unica squadra rappresentante del Lazio, quella dell’Eur Sporting Club, punterà invece sull'estro di Benoit Paire e su atleti del calibro di Bernabe Zapata Miralles, Nicolas Mejia e Lorenzo Giustino.