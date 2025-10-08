Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Sinner a Musetti, da Rune a Paire: ricomincia la Serie A di tennis. Tutti i big iscritti al campionato

Nel weekend appena concluso ha preso ufficialmente il via la caccia al tricolore dell'edizione 2025 di uno degli appuntamenti più attesi dai circoli di tutta Italia
2 min

Nella giornata di domenica 5 ottobre ha preso ufficialmente il via l'edizione 2025 della Serie A1 di tennis. Dopo una fase a gironi, ogni stagione i migliori circoli d'Italia si affrontano per conquistare lo scudetto nelle finali che quest'anno andranno in scena a Torino dal 6 all'8 dicembre. Campione in carica del torneo è il TC Crema, che nel 2024 si impose in finale sul TC Rungg. La formula della competizione prevede sedici squadre al via, suddivise in quattro gironi. Ogni sfida tra club prevede quattro singolari e due doppi, tutti al meglio dei tre set con tie-break. Dopo la fase a gironi si passa a play-off e play-out per assegnare il titolo e stabilire le retrocessioni.

Da Sinner a Musetti, quanti big iscritti

Anche nell'edizione 2025 del massimo campionato maschile non mancano i nomi di spicco. Su tutti quello di Jannik Sinner, anche se difficilmente scenderà in campo, inserito nella formazione del TC Italia di Forte dei Marmi. Il Park Tennis Club Genova può invece contare tra i propri tesserati su Lorenzo Musetti Simone Bolelli. Nel girone 2 spicca il Circolo Tennis Santa Margherita Ligure, che vanta tanti nomi di prestigio tra cui Fabio Fognini e Andrea Vavassori, oltre ad Andrea Pellegrino. Lo Sporting Club Sassuolo ha in lista invece Holger Rune, oltre a Marton Fucsovic Luca Nardi. L'unica squadra rappresentante del Lazio, quella dell’Eur Sporting Club, punterà invece sull'estro di Benoit Paire e su atleti del calibro di Bernabe Zapata Miralles, Nicolas Mejia e Lorenzo Giustino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Odissea Djokovic contro Munar a ShanghaiBertolucci su Sinner: "E' un po' gracilino"