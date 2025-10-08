Volandri dopo il ritiro di Sinner a Shanghai: “Così non si può giocare, facciamo una riflessione…”

Quello di Jannik Sinner è stato solamente uno dei tanti ritiri andati in scena al Masters 1000 di Shanghai. Il numero due del mondo si è fermato per via dei crampi che non gli hanno permesso di concludere la sfida con Tallon Griekspoor, ma giocatori come Novak Djokovic, Holger Rune o Alexander Zverev hanno ravvisato problemi di diversa natura dovuti alle complicate condizioni di gioco che potrebbero portare l'Atp ad apportare alcuni cambiamenti per gestire il problema del caldo e dell’umidità, che quest’anno ha portato a una serie infinita di ritiri e malori.