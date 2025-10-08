Aliassime domina e batte Musetti in due set 6-4 6-2 in un'ora e 25 minuti di gioco. Una sfida dominata dall'inizio alla fine dal canadese, molto aggressivo e determinato: quasi impeccabile, ha commesso pochissimi errori. Lorenzo invece non ha brillato, a parte le tre palle break sciupate nel primo set, non ha avuto altre chance di tornare in partita. L'equilibrio si è rotto al quinto game, in entrambi i set, quando Aliassime si è preso il break. Sei ace, tutti al centro, la ciliegina sulla torta di una sfida perfetta per Aliassime. Musetti torna a casa e adesso la corsa alla Race di Torino si fa più insidiosa per lui: sfumata la possibilità di allungare, il carrarino ora conserva 530 punti di vantaggio sul canadese. Un tesoretto destinato ad accorciarsi ulteriormente: bisogna vedere dove arriverà Aliassime.

Musetti ha urlato in campo al suo allenatore: "Lo fanno apposta". Leggi i dettagli

Il primo set lo vince Auger Aliassime in 42 minuti, decide un break ottenuto dal canadese sul 2-2. Musetti ha avuto subito dopo tre palle break ma non è riuscito a sfruttarlo.

Aliassime in grande spolvero, sicuro di sé: attacca e fa male, sbaglia pochissimo. Con una serie di discese a rete impeccabile si prende la palla break da 40-15. Lorenzo spara il dritto a rete, è nervoso. Come nel primo set, il break arriva al quinto gioco.

Bravo Musetti ad annullare due palle break ad Aliassime. Alla terza palla break però il dritto scappa via e non c'è nulla da fare. Musetti ha avuto anche un confronto con il giudice di sedia.

13:21

Musetti resta nel set: Aliassime avanti 5-4

Musetti resta nel set con un gran game al servizio vinto 40-15.

13:18

Aliassime si porta sul 5-3 con Musetti

Gran bello scambio sul 15-15 e poi grande risposta con il dritto per Musetti. Aliassime risponde con un altro ace al centro e poi con la sua aggressività si prende un game importante.

13:13

Musetti-Aliassime 3-4 nel primo set

Musetti riesce a tenere il servizio 40-30 e non far scappare troppo Aliassime. Ora però serve un break per rientrare in gioco nel set.

13:10

Tre palle break sprecate da Musetti: Aliassime avanti 4-2

Peccato perché Musetti si era preso tre palle break, ma Aliassime è riuscito a eliminarle tutte con un gran servizio e poi si è preso il game ai vantaggi

13:00

Break Aliassime, avanti 3-2 con Musetti

Aliassime si prende il break 30-40 con un dritto sulla linea che non lascia scampo a Musetti

12:56

Musetti-Aliassime 2-2 nel primo set

Anche Aliassime tiene a 15 il servizio, mettendo a segno il secondo ace del match, al centro. Situazione di equilibrio totale.

12:52

Musetti tiene il servizio: 2-1 con Aliassime nel primo set

Altro turno di battuta impeccabile per Musetti che questa volta concede un solo punto ad Aliassime: 40-15

12:48

Aliassime tiene il servizio: 1-1

Passante incrociato pazzesco di Musetti che vale il 30-30. Aliassime però fa valere il servizio

12:44

Musetti tiene il turno di battuta a zero

Musetti parte benissimo e tiene subito il turno di battuta a zero. Aggressivo, preciso, aiutato dal nastro in un'occasione.

12:34

Shanghai, le condizioni meteo: umidità e temperatura

Le condizioni metereologiche sono abbastanza pesanti: la temperatura è un po' scesa, siamo intorno ai 27 gradi, ma l'umidità è al 70%.

12:31

Musetti e Aliassime pronti a entrare in campo

Tutto pronto sul Centrale, Musetti e Aliassime stanno per fare il loro ingresso in campo.

12:25

Musetti-Aliassime e la grande incognita caldo

Il grande caldo è l'umidità sarà un fattore che può anche indirizzare o condizionare parecchio la sfida. Quello di introdurre la "Heat Rule", una regola per sospendere le partite con il grande caldo è un tema molto dibattuto in questo torneo che ha portato a diversi ritiri e partite giocate in condizioni estreme. Djokovic ha vomitato negli ultimi due match.

12:08

Musetti-Aliassime, chi vince sfida Rinderknech

Chi vince agli ottavi sfiderà ai quarti Rinderknech, che agli ottavi ha battuto Lehechka 6-3 7-6

11:59

Solo Alcaraz meglio di Musetti nei Masters 1000: la statistica

Nel 2025 solo Alcaraz (21) ha più partite vinte di Musetti (19) nei Masters 1000 (opta)

11:53

Musetti e la rivelazione sulle condizioni di Sinner

Lorenzo Musetti ha rivelato di un colloquio avvenuto con Vagnozzi, coach di Sinner. Leggi tutti i dettagli

11:23

Musetti-Aliassime, a che ora inizia

La sfida tra Musetti e Aliassime inizia verso le 12:30 ora italiana. È la prima volta che Lorenzo gioca sul campo centrale a Shanghai.

10:52

Musetti-Aliassime, com'è la situazione nella Race

Musetti, ottavo nella Race, ha 630 punti di vantaggio proprio sul canadese (con Draper, nono, ormai fuori per tutta la stagione). Un successo darebbe a Lorenzo lo slancio per pianificare la fuga, quando i tornei rimasti sono sempre meno. Una sconfitta, invece, non sarebbe una sentenza, ma darebbe ad Auger-Aliassime una chance concreta per accorciare. Ecco perché questa sfida è uno spareggio per le Finals a Torino.

10:51

Come sta Auger-Aliassime, l'avversario di Musetti

Auger-Aliassime sta vivendo un ottimo momento di forma, dopo un periodo difficile l'anno scorso. Il recente matrimonio con Nina Ghaibli sembra avergli dato delle energie in più.

10:47

I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime

Sono sette i precedentri tra Musetti e Auger-Aliassime. Il tennista italiano è avanti 4-3 nei precedenti, ma tre delle sue vittorie sono arrivate su terra rossa. Sul cemento indoor invece il canadese ha vinto i due ulimi incontri, entrambi nel 2022. La sfida più attendibile è quella più recente, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami di quest'anno: il carrarino ha vinto in rimonta per 4-6 6-2 6-3.

Shanghai - Cina