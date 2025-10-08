Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Musetti-Auger-Aliassime LIVE, Shanghai: segui i quarti di finale in diretta

In palio non solo la semifinale del Masters 1000: è uno spareggio per le Finals di Torino. Cronaca in tempo reale
Musetti-Auger-Aliassime LIVE, Shanghai: segui i quarti di finale in diretta© APS
Valerio Minutiello
5 min
Aggiorna

Lorenzo Musetti sfida Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Una partita che mette in palio una posta altissima: non solo l'accesso alle semifinali, ma è praticamente uno spareggio per l'accesso alle Finals di Torino. Non è proprio decisiva, ma quasi. Vincendo il tennista italiano metterebbe da parte un cospicuo tesoretto, difficilmente attaccabile dal canadese.

 

12:44

Musetti tiene il turno di battuta a zero

Musetti parte benissimo e tiene subito il turno di battuta a zero. Aggressivo, preciso, aiutato dal nastro in un'occasione.

12:34

Shanghai, le condizioni meteo: umidità e temperatura

Le condizioni metereologiche sono abbastanza pesanti: la temperatura è un po' scesa, siamo intorno ai 27 gradi, ma l'umidità è al 70%. 

12:31

Musetti e Aliassime pronti a entrare in campo

Tutto pronto sul Centrale, Musetti e Aliassime stanno per fare il loro ingresso in campo. 

12:25

Musetti-Aliassime e la grande incognita caldo

Il grande caldo è l'umidità sarà un fattore che può anche indirizzare o condizionare parecchio la sfida. Quello di introdurre la "Heat Rule", una regola per sospendere le partite con il grande caldo è un tema molto dibattuto in questo torneo che ha portato a diversi ritiri e partite giocate in condizioni estreme. Djokovic ha vomitato negli ultimi due match. 

12:08

Musetti-Aliassime, chi vince sfida Rinderknech

Chi vince agli ottavi sfiderà ai quarti Rinderknech, che agli ottavi ha battuto Lehechka 6-3 7-6

11:59

Solo Alcaraz meglio di Musetti nei Masters 1000: la statistica

Nel 2025 solo Alcaraz (21) ha più partite vinte di Musetti (19) nei Masters 1000 (opta)

11:53

Musetti e la rivelazione sulle condizioni di Sinner

Lorenzo Musetti ha rivelato di un colloquio avvenuto con Vagnozzi, coach di Sinner. Leggi tutti i dettagli

11:23

Musetti-Aliassime, a che ora inizia

La sfida tra Musetti e Aliassime inizia verso le 12:30 ora italiana. È la prima volta che Lorenzo gioca sul campo centrale a Shanghai.

10:52

Musetti-Aliassime, com'è la situazione nella Race

Musetti, ottavo nella Race, ha 630 punti di vantaggio proprio sul canadese (con Draper, nono, ormai fuori per tutta la stagione). Un successo darebbe a Lorenzo lo slancio per pianificare la fuga, quando i tornei rimasti sono sempre meno. Una sconfitta, invece, non sarebbe una sentenza, ma darebbe ad Auger-Aliassime una chance concreta per accorciare. Ecco perché questa sfida è uno spareggio per le Finals a Torino. 

 

 

10:51

Come sta Auger-Aliassime, l'avversario di Musetti

Auger-Aliassime sta vivendo un ottimo momento di forma, dopo un periodo difficile l'anno scorso. Il recente matrimonio con Nina Ghaibli sembra avergli dato delle energie in più. 

10:47

I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime

Sono sette i precedentri tra Musetti e Auger-Aliassime. Il tennista italiano è avanti 4-3 nei precedenti, ma tre delle sue vittorie sono arrivate su terra rossa. Sul cemento indoor invece il canadese ha vinto i due ulimi incontri, entrambi nel 2022. La sfida più attendibile è quella più recente, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami di quest'anno: il carrarino ha vinto in rimonta per 4-6 6-2 6-3.

Shanghai - Cina

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Musetti-Auger-Aliassime