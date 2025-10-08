Musetti-Auger-Aliassime LIVE, Shanghai: segui i quarti di finale in diretta

Lorenzo Musetti sfida Felix Auger- Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai . Una partita che mette in palio una posta altissima: non solo l'accesso alle semifinali, ma è praticamente uno spareggio per l'accesso alle Finals di Torino. Non è proprio decisiva, ma quasi. Vincendo il tennista italiano metterebbe da parte un cospicuo tesoretto, difficilmente attaccabile dal canadese.

12:44

Musetti tiene il turno di battuta a zero

Musetti parte benissimo e tiene subito il turno di battuta a zero. Aggressivo, preciso, aiutato dal nastro in un'occasione.

12:34

Shanghai, le condizioni meteo: umidità e temperatura

Le condizioni metereologiche sono abbastanza pesanti: la temperatura è un po' scesa, siamo intorno ai 27 gradi, ma l'umidità è al 70%.

12:31

Musetti e Aliassime pronti a entrare in campo

Tutto pronto sul Centrale, Musetti e Aliassime stanno per fare il loro ingresso in campo.

12:25

Musetti-Aliassime e la grande incognita caldo

Il grande caldo è l'umidità sarà un fattore che può anche indirizzare o condizionare parecchio la sfida. Quello di introdurre la "Heat Rule", una regola per sospendere le partite con il grande caldo è un tema molto dibattuto in questo torneo che ha portato a diversi ritiri e partite giocate in condizioni estreme. Djokovic ha vomitato negli ultimi due match.

12:08

Musetti-Aliassime, chi vince sfida Rinderknech

Chi vince agli ottavi sfiderà ai quarti Rinderknech, che agli ottavi ha battuto Lehechka 6-3 7-6

11:59

Solo Alcaraz meglio di Musetti nei Masters 1000: la statistica

Nel 2025 solo Alcaraz (21) ha più partite vinte di Musetti (19) nei Masters 1000 (opta)

11:53

Musetti e la rivelazione sulle condizioni di Sinner

Lorenzo Musetti ha rivelato di un colloquio avvenuto con Vagnozzi, coach di Sinner. Leggi tutti i dettagli

11:23

Musetti-Aliassime, a che ora inizia

La sfida tra Musetti e Aliassime inizia verso le 12:30 ora italiana. È la prima volta che Lorenzo gioca sul campo centrale a Shanghai.

10:52

Musetti-Aliassime, com'è la situazione nella Race

Musetti, ottavo nella Race, ha 630 punti di vantaggio proprio sul canadese (con Draper, nono, ormai fuori per tutta la stagione). Un successo darebbe a Lorenzo lo slancio per pianificare la fuga, quando i tornei rimasti sono sempre meno. Una sconfitta, invece, non sarebbe una sentenza, ma darebbe ad Auger-Aliassime una chance concreta per accorciare. Ecco perché questa sfida è uno spareggio per le Finals a Torino.

10:51

Come sta Auger-Aliassime, l'avversario di Musetti

Auger-Aliassime sta vivendo un ottimo momento di forma, dopo un periodo difficile l'anno scorso. Il recente matrimonio con Nina Ghaibli sembra avergli dato delle energie in più.

10:47

I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime

Sono sette i precedentri tra Musetti e Auger-Aliassime. Il tennista italiano è avanti 4-3 nei precedenti, ma tre delle sue vittorie sono arrivate su terra rossa. Sul cemento indoor invece il canadese ha vinto i due ulimi incontri, entrambi nel 2022. La sfida più attendibile è quella più recente, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami di quest'anno: il carrarino ha vinto in rimonta per 4-6 6-2 6-3.

