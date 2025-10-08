Paolini e il consiglio segreto di Sinner: “Se i miei avversari sapessero cosa mi ha detto di fare…”

Paolini e il consiglio di Sinner

A poche ore dall'esordio a Wuhan, Paolini ha rivelato che Jannik Sinner le ha dato un consiglio fondamentale dopo aver individuato un aspetto che avrebbe potuto migliorare nel suo gioco. L'azzurra non ha però rivelato cosa le abbia detto il numero due del mondo. "Alle finali di Coppa Davis dell'anno scorso - ha detto Jasmine -, il mio ex allenatore Renzo (Furlan) stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché mi ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo. Non posso dire cosa perché i miei avversari lo scoprirebbero". L'azzurra ha aggiunto: "Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: 'Jannik ha detto che devi fare questo'. Voglio dire, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farla. Come puoi dire di no ai consigli di Jannik?". Paolini ha poi elogiato Sinner: "Sta facendo cose incredibili in campo e penso che alla gente piaccia il suo comportamento dentro e fuori dal campo perché è una persona davvero gentile".