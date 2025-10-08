Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE

Jasmine Paolini è pronta a fare il suo debutto al WTA 1000 di Wuhan. Sul cemento cinese, l’azzurra esordirà direttamente al secondo turno contro la beniamina di casa Yue Yuan, che ha superato nel primo round Lucia Bronzetti. La toscana dovrà mantenere alta la concentrazione per provare a imporre il proprio gioco e puntare alla vittoria.
12:45
Paolini e il consiglio segreto di Sinner
Jannik Sinner e il consiglio a Jasmine. L’azzurra ha rivelato cosa ha detto l’attuale numero 2 al mondo. Qui tutti i dettagli.
12:30
I precedenti tra Paolini e Yuan
I precedenti sorridono nettamente all’azzurra, avanti 3-0 negli scontri diretti. L’ultimo successo è arrivato al Roland Garros 2025, mentre proprio a Wuhan, lo scorso anno, Jasmine si impose con un convincente 6-4 6-3.
12:13
Il momento di Jasmine Paolini
Reduce dal ko nei quarti di finale a Pechino contro Amanda Anisimova, poi laureatasi campionessa del torneo, la toscana punta a confermare un buon livello di gioco per alimentare le proprie ambizioni di qualificazione alle WTA Finals di Riad. Sulla carta, il prossimo match appare alla sua portata. Da non dimenticare il successo in doppio con Errani sempre a Pechino.
12:00
Paolini pronta alla sfida contro la Yuan
Ci siamo, alle ore 13 il via al match sul centrale nel torneo di Wuhan. Sfida la giocatrice di casa, Yuan.