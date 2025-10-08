Paolini diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine contro Yuan oggi LIVE

Jasmine Paolini è pronta a fare il suo debutto al WTA 1000 di Wuhan. Sul cemento cinese, l’azzurra esordirà direttamente al secondo turno contro la beniamina di casa Yue Yuan, che ha superato nel primo round Lucia Bronzetti. La toscana dovrà mantenere alta la concentrazione per provare a imporre il proprio gioco e puntare alla vittoria.