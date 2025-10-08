Il gesto da signore di Djokovic al raccattappalle dopo aver vomitato in campo fa il giro del mondo: "Lascia stare..."

Un vero e proprio calvario quello vissuto da Novak Djokovic nella sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 Shanghai . Stoicamente il 24 volte campione Slam è riuscito a domare le condizioni di gioco complicatissime per battere Jaume Munar al terzo set e approdare ai quarti di finale, dove affronterà il belga Zizou Bergs . Il tennista serbo ha prima sofferto un problema alla caviglia che lo ha costretto a richiedere l'aiuto del fisioterapista e poi anche dato di stomaco in campo, come già era accaduto nel precedente match contro Yannick Hanfmann .

Djokovic, il gesto da campione a Shanghai

Per il malessere provocato dal grande caldo e dall’umidità di Shangahi, anche nel match contro Munar, Djokovic ha vomitato in campo. Quando uno dei raccattapalle si è avvicinato per pulire il terreno di gioco con un telo, il serbo si è reso autore di un gesto da campione: non ha infatti voluto che fosse il ragazzo a farlo, ma è stato lui stesso a prendere in mano l'asciugamano per pulire. Nole si è anche scusato con l'avversario per l'accaduto: "Scusa se ti ho fatto perdere tempo, amico, devo ripulirmi dal vomito", le parole rivolte a Munar da Djokovic per l'incidente.