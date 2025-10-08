Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il gesto da signore di Djokovic al raccattappalle dopo aver vomitato in campo fa il giro del mondo: "Lascia stare..."

Il tennista serbo è riuscito a battere in tre set Jaume Munar per approdare ai quarti di finale di Shanghai nonostante i problemi fisici
Djokovic, che sofferenza a Shanghai: le cure dei medici per andare avanti con Munar
1 min

Un vero e proprio calvario quello vissuto da Novak Djokovic nella sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 Shanghai. Stoicamente il 24 volte campione Slam è riuscito a domare le condizioni di gioco complicatissime per battere Jaume Munar al terzo set e approdare ai quarti di finale, dove affronterà il belga Zizou Bergs. Il tennista serbo ha prima sofferto un problema alla caviglia che lo ha costretto a richiedere l'aiuto del fisioterapista e poi anche dato di stomaco in campo, come già era accaduto nel precedente match contro Yannick Hanfmann

Djokovic, il gesto da campione a Shanghai

Per il malessere provocato dal grande caldo e dall’umidità di Shangahi, anche nel match contro Munar, Djokovic ha vomitato in campo. Quando uno dei raccattapalle si è avvicinato per pulire il terreno di gioco con un telo, il serbo si è reso autore di un gesto da campione: non ha infatti voluto che fosse il ragazzo a farlo, ma è stato lui stesso a prendere in mano l'asciugamano per pulire. Nole si è anche scusato con l'avversario per l'accaduto: "Scusa se ti ho fatto perdere tempo, amico, devo ripulirmi dal vomito", le parole rivolte a Munar da Djokovic per l'incidente.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Paolini e il consiglio segreto di SinnerMusetti-Auger-Aliassime, il live a Shanghai