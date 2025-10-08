Musetti furioso, nuovo caso scoppiato a Shanghai: "Lo fanno apposta". La frase urlata in campo al suo allenatore

"Lo fanno apposta, lo fanno apposta". Lorenzo Musetti perde la testa durante il secondo set della sfida giocata a Shanghai contro Felix Auger-Aliassime . L'azzurro è sotto 4-2 nel secondo set, perde di nuovo il servizio e, di fatto, perde la sfida importantissima nella corsa alle Finals di Torino. Lorenzo è un fiume in piena: è sotto nel punteggio dopo aver perso 6-4 il primo set. È nervosissimo, è falloso, non riesce a giocare il suo miglior tennis e subisce troppo il gioco dell'avversario. Insomma, è in una delle sue serate no.

La frase urlata da Musetti al suo allenatore

Dallo box in tribuna il tecnico di Lorenzo, Simone Tartarini, prova a stimolarlo: "Dai, gioca adesso. Concentrati perché se si perde si va a casa". La risposta di Musetti, evidenziata pure da Paolo Bertolucci in cabina di commento, è stata lapidaria: "Non mi diverto". Da lì a poco monta la rabbia e la frustrazione che esplode subito dopo un dritto sbagliato che concede il break decisivo all'avversario nel secondo set. Lorenzo, mentre torna a sedersi, si gira verso il suo allenatore e urla: "Lo fanno apposta, mi vogliono fuori". Il riferimento è al pubblico cinese con il quale è evidentemente rimasta qualche scoria dovuta alle polemiche scoppiate qualche giorno fa (con scuse successive). Musetti si alza nervosissimo dalla panchina e si lamenta con l'arbitro: "Ogni volta, lo fanno ogni volta. So di aver commesso un errore e di aver detto qualcosa di sbagliato, ma per favore dite loro qualcosa". Il riferimento è al pubblico che, ancora una volta, sembra aver tossito (in modo polemico) durante i suoi scambi. Dopo aver perso contro il canadese l'azzurro esce dal campo visibilmente contrariato senza salutare il pubblico di casa. Insomma, la scintilla tra Musetti e la Cina non sembra proprio essere scoccata.