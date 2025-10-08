Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Musetti furioso, nuovo caso scoppiato a Shanghai: "Lo fanno apposta". La frase urlata in campo al suo allenatore

L'azzurro perde con Felix Auger-Aliassime ma si lamenta ancora per il comportamento del pubblico: "Ogni scambio è così..."
Musetti furioso, nuovo caso scoppiato a Shanghai: "Lo fanno apposta". La frase urlata in campo al suo allenatore
Simone Zizzari
2 min

"Lo fanno apposta, lo fanno apposta". Lorenzo Musetti perde la testa durante il secondo set della sfida giocata a Shanghai contro Felix Auger-Aliassime. L'azzurro è sotto 4-2 nel secondo set, perde di nuovo il servizio e, di fatto, perde la sfida importantissima nella corsa alle Finals di Torino. Lorenzo è un fiume in piena: è sotto nel punteggio dopo aver perso 6-4 il primo set. È nervosissimo, è falloso, non riesce a giocare il suo miglior tennis e subisce troppo il gioco dell'avversario. Insomma, è in una delle sue serate no. 

La frase urlata da Musetti al suo allenatore

Dallo box in tribuna il tecnico di Lorenzo, Simone Tartarini, prova a stimolarlo: "Dai, gioca adesso. Concentrati perché se si perde si va a casa". La risposta di Musetti, evidenziata pure da Paolo Bertolucci in cabina di commento, è stata lapidaria: "Non mi diverto". Da lì a poco monta la rabbia e la frustrazione che esplode subito dopo un dritto sbagliato che concede il break decisivo all'avversario nel secondo set. Lorenzo, mentre torna a sedersi, si gira verso il suo allenatore e urla: "Lo fanno apposta, mi vogliono fuori". Il riferimento è al pubblico cinese con il quale è evidentemente rimasta qualche scoria dovuta alle polemiche scoppiate qualche giorno fa (con scuse successive). Musetti si alza nervosissimo dalla panchina e si lamenta con l'arbitro: "Ogni volta, lo fanno ogni volta. So di aver commesso un errore e di aver detto qualcosa di sbagliato, ma per favore dite loro qualcosa". Il riferimento è al pubblico che, ancora una volta, sembra aver tossito (in modo polemico) durante i suoi scambi. Dopo aver perso contro il canadese l'azzurro esce dal campo visibilmente contrariato senza salutare il pubblico di casa. Insomma, la scintilla tra Musetti e la Cina non sembra proprio essere scoccata. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis