Musetti sconfitto da Auger-Aliassime a Shanghai: cosa cambia nella Race per le Finals

Si è interrotta agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Shanghai . Dopo essersi imposto in due set nel derby con Luciano Darderi , il tennista carrarino si è arreso con il punteggio di 6-4 6-2 nella sfida contro Felix Auger-Aliassime che in caso di vittoria gli avrebbe regalato una cambiale importante per la qualificazione diretta alle Nitto Atp Finals di Torino . L'azzurro si sta infatti giocando un posto per il torneo dei Maestri proprio contro il canadese. Lorenzo dopo la sconfitta resta in vantaggio in classifica, ma un grande risultato a Shangahi del suo diretto concorrente potrebbe voler dire sorpasso già a partire da questa settimana.

Musetti sconfitto a Shanghai: la situazione nella Race

Con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz già aritmeticamente qualificati, restano sei posti da assegnare per le Finals di Torino. L'Italia sogna di portare due rappresentanti nel torneo con Musetti che rimane al momento in ottava posizione, l'ultima disponibile. Il carrarino è fermo a quota 3.435 punti, solamente 10 punti dietro ad Alex De Minaur che è però ancora in corsa a Shanghai con tante possibilità di allungare. Con Draper che ha già annunciato la fine della sua stagione a causa di un infortunio, a tallonarlo c'è Auger-Aliassime che proprio grazie alla vittoria su Musetti si è portato a 2.905 punti. In caso di successo nei quarti contro Arthur Rinderknech, il canadese salirebbe a 3.105 ma in caso di vittoria del titolo potrebbe sorpassare il carrrino già al termine di questa settimana estromettendolo almeno momentaneamente dai primi otto della Race.