Jasmine Paolini in difficoltà con Yuan, arriva in soccorso Sara Errani: "Dammi retta, le devi mettere..."

La numero uno azzurra è in campo per l'esordio nel Wta 1000 di Wuhan contro la tennista di casa: in palio un posto negli ottavi di finale
2 min

Jasmine Paolini torna in campo dopo il titolo conquistato in doppio al fianco di Sara Errani nel Wta 1000 di Pechino. La numero uno azzurra è impegnata nell'esordio con la tennista di casa Yue Yuan per un posto negli ottavi di finale. Dopo aver ceduto il primo parziale con il punteggio di 6-3, Jasmine ha pareggiato il conto dei set conquistando il secondo per 6-4 e ora guida avanti di un break nel terzo della sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale contro Clara Tauson.

Paolini, il consiglio di Errani a Wuhan

Dopo aver conquistato il secondo set, riuscendo dunque ad pareggiare i conti in una sfida che era iniziata in salita, Paolini si è avvicinata al suo angolo per ascoltare i consigli di Errani, che seduta di fianco a Federico Gaio, coach di Jasmine, le ha detto: "Se le dai un po' fastidio, può fare doppio fallo, sennò è sempre serena. Ti ha fatto un ace sul dritto, sennò è andata sempre sul rovescio, mettile un po' di pressione lì. Se decidi di andare avanti, vai avanti, decisa e ci vai dentro. E poi brava, c'è da stare lì, è stata dura ma brava, forza. Intensità alta come hai fatto negli ultimi due game. Il servizio al corpo a me piace molto, però varialo, vedi tu: fai quello che ti senti, però sii ordinata. Prenditi i tuoi tempi, forza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

