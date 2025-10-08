Jasmine Paolini in difficoltà con Yuan, arriva in soccorso Sara Errani: "Dammi retta, le devi mettere..."

Paolini, il consiglio di Errani a Wuhan

Dopo aver conquistato il secondo set, riuscendo dunque ad pareggiare i conti in una sfida che era iniziata in salita, Paolini si è avvicinata al suo angolo per ascoltare i consigli di Errani, che seduta di fianco a Federico Gaio, coach di Jasmine, le ha detto: "Se le dai un po' fastidio, può fare doppio fallo, sennò è sempre serena. Ti ha fatto un ace sul dritto, sennò è andata sempre sul rovescio, mettile un po' di pressione lì. Se decidi di andare avanti, vai avanti, decisa e ci vai dentro. E poi brava, c'è da stare lì, è stata dura ma brava, forza. Intensità alta come hai fatto negli ultimi due game. Il servizio al corpo a me piace molto, però varialo, vedi tu: fai quello che ti senti, però sii ordinata. Prenditi i tuoi tempi, forza".