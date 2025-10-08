Paolini-Tauson, ottavi Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Wuhan. La numero uno d'Italia dopo un inizio in salita è riuscita ad imporsi sulla beniamina di casa Yue Yuan con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 per approdare agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 10 del tabellone Clara Tauson. L'azzurra è ancora in corsa per un posto nelle Wta Finals e grazie al successo su Yuan si è portata all'ottavo posto nella Race, superando Elena Rybakina.