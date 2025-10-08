Paolini-Tauson, ottavi Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Wuhan. La numero uno d'Italia dopo un inizio in salita è riuscita ad imporsi sulla beniamina di casa Yue Yuan con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 per approdare agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 10 del tabellone Clara Tauson. L'azzurra è ancora in corsa per un posto nelle Wta Finals e grazie al successo su Yuan si è portata all'ottavo posto nella Race, superando Elena Rybakina.
Paolini-Tauson, orario e quando si gioca
Il match di ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e Tauson è in programma giovedì 9 ottobre sul Court 1 non prima delle ore 14:30 italiane.
I precedenti tra Paolini e Tauson
Un solo precedente tra Paolini e Tauson, quello andato in scena al secondo turno del Wta 1000 di Pechino nel 2024 che ha visto l'azzurra imporsi per 1-6 7-5 6-4.
Dove vedere il match in diretta tv
L'incontro della numero uno d'Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
WTA 1000 Wuhan, il montepremi
PRIMO TURNO – € 14.491
SECONDO TURNO – € 20.155
OTTAVI DI FINALE – € 35.668
QUARTI DI FINALE – € 71.552
SEMIFINALE – € 154.794
FINALISTA – € 301.683
VINCITRICE – € 512.256