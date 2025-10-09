Paolini diretta Wuhan: segui la sfida contro Tauson di oggi LIVE

Jasmine Paolini è una delle protagoniste del Wta 1000 di Wuhan. La numero uno d'Italia ha battuto ieri la padrona di casa Yue Yuan in tre set e stamattina se la vedrà negli ottavi di finale contro Clara Tauson. In palio un posto nei quarti, ma anche punti utili per centrare le Finals. Segui la partita in diretta dalla Cina.
10:31
Subito 1-0 per Paolini
Game a zero per l'azzurra. Non è escluso il ritiro di Tauson che oggettivamente è sparita dalla partita dopo il problema all'inguine.
10:26
Paolini vince il secondo set e pareggia: 6-1 dopo il 3-6
Errore banale di Tauson a rete sul 30-40. Si va al terzo e ultimo set.
10:23
Jasmine a valanga: 5-1
Quattro game di fila per l'azzurra (40-30) che ha cambiato ritmo e l'inerizia dalla partita. Tauson però non sta bene. Forse non ha superato il problema all'inguine.
10:20
Si riparte
Atlete in campo. Batte Paolini. Sembra risolto il problema fisico di Tauson.
10:14
Annunciato il medical timeout
Problemi fisici per Tauson: la danase si toccava la zona inguinale.
10:12
Strepitosa Paolini: 4-1
Doppio break per l'azzurra (15-40): il secondo set adesso appare in discesa.
10:09
Paolini c'è: 3-1
Il servizio stavolta funziona: l'azzurra conferma il break per la prima volta nel corso di questa partita (40-15). Il vento sembra essere cambiato in Cina.
10:04
Ancora un break per Jasmine: 2-1
Il servizio non conta più come nel primo set. Terzo break su tre: Paolini alza la voce (15-40) e Tauson va in confusione con un altro doppio fallo decisivo.
9:59
Controbreak Tauson: 1-1
La danese recupera subito lo svantaggio alla risposta (30-40) e pareggia i conti aprendo il dritto.
9:55
Break Paolini a inizio secondo set: 1-0
Parte forte l'azzurra che strappa il servizio a Tauson ai vantaggi, al terzo tentativo. Fatale per la danese un doppio fallo. Era sotto pressione.
9:48
Paolini perde il primo set: 3-6
Secondo break per Tauson, che sta giocando una partita di altissimo livello in Cina.
9:45
Tauson insiste: 3-5
Ace di seconda della danese (40-15) che resta davanti nel testa a testa.
9:39
Paolini resta in scia: 3-4
Ancora in rimonta, ancora ai vantaggi: l'azzurra chiude il game alla battuta con un dritto in cross spaziale.
9:33
Tauson ingiocabile al servizio: 2-4
Game a zero per la danese, che sfrutta una battuta potente, ampiamente sopra la media.
9:29
Jasmine accorcia: 2-3
Prima un dritto a incrociare imprendibile, poi uno schiaffo al volo per Paolini, che gioca un grande tennis (40-30).
9:26
Paolini resta sotto: 1-3
Tauson trionfa ai vantaggi dopo aver annullato la palla del controbreak all'azzurra: decisiva una palla corta.
9:20
Break per Tauson: 1-2
Paolini perde il turno al servizio (30-40) e la danese si porta in vantaggio sfruttando il primo break point: largo il tenativo in progressione di Jasmine.
9:16
Game a senso unico per Tauson: 1-1
Un ace in apertura per la danese che tiene il servizio vincendo il gioco con il punteggio di 40-0.
9:12
Paolini parte bene: 1-0
L'azzurra fa suo il primo game ai vantaggi. Da segnalare prima un grande rovescio lungolinea di Jasmine, poi la risposta di Tauson che non trova il campo.
9:07
Ci siamo: partita al via
Batte Paolini, inizia la sfida a Wuhan.
9:05
Riscaldamento in corso
Paolini e Tauson sono in campo e stanno finendo la fase di riscaldamento provando anche il servizio.
8:56
Attesa per Paolini
Sabalenka vince senza difficoltà contro Samsonova (6-3, 6-2) e accede ai quarti: adesso il campo è libero. Tocca a Jasmine a breve.
8:46
L'orario della partita
L'inizio della gara è previsto al momento non prima delle ore 9.05 (orario italiano).
8:42
La corsa verso le Finals
Jasmine Paolini e Elena Rybakina lotteranno punto a punto per conquistare l'ultimo posto utile per partecipare alle Wta Finals 2025 (l'ottavo) in programma a Riyhad dal primo all'8 novembre. Le due tenniste sono impegnate a Wuhan.
8:30
Paolini-Tauson in tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
Wuhan, Cina