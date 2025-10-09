Paolini diretta Wuhan: segui la sfida contro Tauson di oggi LIVE

Jasmine Paolini è una delle protagoniste del Wta 1000 di Wuhan . La numero uno d'Italia ha battuto ieri la padrona di casa Yue Yuan in tre set e stamattina se la vedrà negli ottavi di finale contro Clara Tauson . In palio un posto nei quarti, ma anche punti utili per centrare le Finals. Segui la partita in diretta dalla Cina.

Game a zero per l'azzurra. Non è escluso il ritiro di Tauson che oggettivamente è sparita dalla partita dopo il problema all'inguine.

Quattro game di fila per l'azzurra (40-30) che ha cambiato ritmo e l'inerizia dalla partita. Tauson però non sta bene. Forse non ha superato il problema all'inguine.

9:45

Tauson insiste: 3-5

Ace di seconda della danese (40-15) che resta davanti nel testa a testa.

9:39

Paolini resta in scia: 3-4

Ancora in rimonta, ancora ai vantaggi: l'azzurra chiude il game alla battuta con un dritto in cross spaziale.

9:33

Tauson ingiocabile al servizio: 2-4

Game a zero per la danese, che sfrutta una battuta potente, ampiamente sopra la media.

9:29

Jasmine accorcia: 2-3

Prima un dritto a incrociare imprendibile, poi uno schiaffo al volo per Paolini, che gioca un grande tennis (40-30).

9:26

Paolini resta sotto: 1-3

Tauson trionfa ai vantaggi dopo aver annullato la palla del controbreak all'azzurra: decisiva una palla corta.

9:20

Break per Tauson: 1-2

Paolini perde il turno al servizio (30-40) e la danese si porta in vantaggio sfruttando il primo break point: largo il tenativo in progressione di Jasmine.

9:16

Game a senso unico per Tauson: 1-1

Un ace in apertura per la danese che tiene il servizio vincendo il gioco con il punteggio di 40-0.

9:12

Paolini parte bene: 1-0

L'azzurra fa suo il primo game ai vantaggi. Da segnalare prima un grande rovescio lungolinea di Jasmine, poi la risposta di Tauson che non trova il campo.

9:07

Ci siamo: partita al via

Batte Paolini, inizia la sfida a Wuhan.

9:05

Riscaldamento in corso

Paolini e Tauson sono in campo e stanno finendo la fase di riscaldamento provando anche il servizio.

8:56

Attesa per Paolini

Sabalenka vince senza difficoltà contro Samsonova (6-3, 6-2) e accede ai quarti: adesso il campo è libero. Tocca a Jasmine a breve.

8:46

L'orario della partita

L'inizio della gara è previsto al momento non prima delle ore 9.05 (orario italiano).

8:42

La corsa verso le Finals

Jasmine Paolini e Elena Rybakina lotteranno punto a punto per conquistare l'ultimo posto utile per partecipare alle Wta Finals 2025 (l'ottavo) in programma a Riyhad dal primo all'8 novembre. Le due tenniste sono impegnate a Wuhan.

8:30

Paolini-Tauson in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

Wuhan, Cina