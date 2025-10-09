L’ex tennista al veleno contro Zverev: “Su Sinner e Alcaraz starà scherzando, la smetta di cercare scuse”

Un'altra occasione mancata per Alexander Zverev al Masters 1000 di Shanghai . Dopo il forfait di Carlos Alcaraz e il ritiro di Jannik Sinner nella sfida di terzo turno contro Tallon Griekspoor , il numero 3 del mondo sembrava essere il primo favorito per conquistare il titolo del "1000" cinese ma si è invece arreso ad Arthur Rinderknech in tre set mancando l'accesso agli ottavi di finale. Il tedesco nel corso del torneo si era lamentato per le condizioni lente del campo accusando gli organizzatori di uniformare la velocità delle superfici per favorire Sinner e Alcaraz.

Stubbs durissima contro Zverev

A riguardo si è espressa anche l'ex tennista australiana Rennae Stubbs, che nell'ultima puntata del suo podcast ha criticato in maniera molto decisa le affermazioni del numero 3 del mondo. "Zverev sta scherzando? - le parole di Stubbs - se pensa che lo stiano facendo per aiutare Alcaraz e Sinner...mi viene da dire che questi ragazzi vincerebbero su ogni superficie. Metteteli in un palazzetto dello sport, su un campo lento, su una pista di ghiaccio, e vinceranno lo stesso. Perché sanno adattarsi". E rivolgendosi a Zverev ha aggiunto: "Hai approcciato male i tuoi colpi di avvicinamento e il tuo dritto è fallito nel momento cruciale anche contro Arthur Rinderknech. Smettila di trovare scuse!".