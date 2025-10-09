Roddick risponde ai tifosi che criticano Sinner e Alcaraz: “C’è qualcosa che fa schifo…”

Roddick risponde alle critiche su Sinner e Alcaraz

L'ex numero uno al mondo Andy Roddick ha preso le difese dell'azzurro e dello spagnolo: "Sinner e Alcaraz stanno pagando il conto. È impossibile essere fisicamente e mentalmente perfetti settimana dopo settimana. Quei due ragazzi in genere riescono a vincere anche quando non sono al meglio. Ma qualcosa devono cedere. Questo calendario continua a fare schifo, ha fatto schifo. Sta solo peggiorando. Chi paga il conto? I tifosi, spesso. I giocatori, sicuramente. Ma bisogna trovare un compromesso". Lo statunitense ha aggiunto: "Alcuni sono arrabbiati perché Alcaraz non gioca e Sinner si è ritirato. Non è colpa loro. Non si può fare sempre così, dal 1° gennaio alla fine di novembre, per anni di fila. Non puoi proprio farcela. È chiedere troppo. Qualcosa devono lasciare, e questa settimana a Shanghai è successo, niente Alcaraz e niente Sinner".