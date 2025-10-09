Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roddick risponde ai tifosi che criticano Sinner e Alcaraz: “C’è qualcosa che fa schifo…”

L’ex numero uno al mondo si è scagliato contro il calendario e contro le complicate condizioni di gioco del Masters 1000 di Shanghai
Roddick risponde ai tifosi che criticano Sinner e Alcaraz: “C’è qualcosa che fa schifo…”© Getty Images
2 min

Continuano a far discutere i tanti ritiri che si sono susseguiti nel Masters 1000 di Shanghai. Colpa del calendario e degli impegni troppo ravvicinati: motivo che ha costretto Carlos Alcaraz a rinunciare al torneo la settimana successiva al titolo conquistato all'Atp 500 di Tokyo. Colpa, però, anche delle condizioni di gioco estreme con cui ha dovuto fare i conti, tra gli altri, anche Jannik Sinner, ritiratosi per via di un problema fisico nella sfida di terzo turno contro Tallon Griekspoor.

Roddick risponde alle critiche su Sinner e Alcaraz

L'ex numero uno al mondo Andy Roddick ha preso le difese dell'azzurro e dello spagnolo: "Sinner e Alcaraz stanno pagando il conto. È impossibile essere fisicamente e mentalmente perfetti settimana dopo settimana. Quei due ragazzi in genere riescono a vincere anche quando non sono al meglio. Ma qualcosa devono cedere. Questo calendario continua a fare schifo, ha fatto schifo. Sta solo peggiorando. Chi paga il conto? I tifosi, spesso. I giocatori, sicuramente. Ma bisogna trovare un compromesso". Lo statunitense ha aggiunto: "Alcuni sono arrabbiati perché Alcaraz non gioca e Sinner si è ritirato. Non è colpa loro. Non si può fare sempre così, dal 1° gennaio alla fine di novembre, per anni di fila. Non puoi proprio farcela. È chiedere troppo. Qualcosa devono lasciare, e questa settimana a Shanghai è successo, niente Alcaraz e niente Sinner". 

