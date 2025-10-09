Paolini, quarti di finale Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini stacca il pass per i quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan . La numero uno d'Italia dopo il successo all'esordio sulla tennista di casa Yue Yuan , ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 10 del tabellone Clara Tauson . La tennista danese è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio quando l'azzurra era in vantaggio 3-1 nel set decisivo. Nei quarti Jasmine attende la vincitrice del match tra Iga Swiatek e Belinda Bencic .

Paolini ai quarti, orario e quando si gioca

Il match di quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e la vincitrice della sfida tra Swiatek e Bencic è in programma venerdì 10 ottobre con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro della numero uno d'Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Wuhan, il montepremi

PRIMO TURNO – € 14.491

SECONDO TURNO – € 20.155

OTTAVI DI FINALE – € 35.668

QUARTI DI FINALE – € 71.552

SEMIFINALE – € 154.794

FINALISTA – € 301.683

VINCITRICE – € 512.256