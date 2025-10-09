Paolini, quarti di finale Wta 1000 Wuhan: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini stacca il pass per i quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan. La numero uno d'Italia dopo il successo all'esordio sulla tennista di casa Yue Yuan, ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 10 del tabellone Clara Tauson. La tennista danese è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio quando l'azzurra era in vantaggio 3-1 nel set decisivo. Nei quarti Jasmine attende la vincitrice del match tra Iga Swiatek e Belinda Bencic.
Paolini ai quarti, orario e quando si gioca
Il match di quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan tra Paolini e la vincitrice della sfida tra Swiatek e Bencic è in programma venerdì 10 ottobre con campo e orario ancora da definire.
Dove vedere il match in diretta tv
L'incontro della numero uno d'Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
WTA 1000 Wuhan, il montepremi
PRIMO TURNO – € 14.491
SECONDO TURNO – € 20.155
OTTAVI DI FINALE – € 35.668
QUARTI DI FINALE – € 71.552
SEMIFINALE – € 154.794
FINALISTA – € 301.683
VINCITRICE – € 512.256