"Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner", il direttore dell'Australian Open svela un retroscena su Jannik

Tiley: "Abbiamo ricevuto la chiamata di Sinner"

A svelare il retroscena è stato Craig Tiley, direttore degli Australian Open, che durante il podcast "The Tennis" ha spiegato: "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo". La priorità di accesso sarà riservata ai giocatori e le giocatrici con il ranking più alto e la sfida tra Sinner e Alcaraz potrebbe ripetersi anche nel primo grande evento dell'anno.