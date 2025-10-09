Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner", il direttore dell'Australian Open svela un retroscena su Jannik

Anche il campione azzurro, dopo Carlos Alcaraz, potrebbe prendere parte alla nuova esibizione "Million Dollar 1 Point Slam"
1 min

Una novità importante per il "Million Dollar 1 Point Slam". Il nuovo evento di esibizione ideato dall'organizzazione degli Australian Open che anticiperà l'inizio dello Slam di Melbourne nel 2026 vedrà disputarsi partite da un punto con un tabellone da 32 giocatori, che vedrà al via 22 tennisti professionisti e 10 dilettanti. Il vincitore porterà a casa tutto il montepremi di un milione di dollari australiani (circa 600.000) e tra gli iscritti figura già il nome di Carlos Alcaraz, ma anche Jannik Sinner potrebbe presto unirsi al torneo. 

Tiley: "Abbiamo ricevuto la chiamata di Sinner"

A svelare il retroscena è stato Craig Tiley, direttore degli Australian Open, che durante il podcast "The Tennis" ha spiegato: "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo". La priorità di accesso sarà riservata ai giocatori e le giocatrici con il ranking più alto e la sfida tra Sinner e Alcaraz potrebbe ripetersi anche nel primo grande evento dell'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

