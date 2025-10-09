Furia Rune contro Panichi: gli urla "vaff**" dopo uno scambio. Il rapporto già scricchola?

Nel match che ha aperto il programma di giornata al Masters 1000 di Shanghai è arrivata l'impresa di Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, numero 204 del mondo, sta dando seguito al suo torneo da sogno e dopo aver eliminato Tallon Griekspoor si è imposto in rimonta anche sulla testa di serie numero 10 del tabellone Holger Rune con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4. Dopo aver conquistato il primo set senza particolari problemi, il danese ha accusato un evidente calo fisico che gli è costato carissimo: nel terzo parziale Vacherot ha trovato il break nel settimo game e poi mantenuto il vantaggio per conquistare la vittoria.