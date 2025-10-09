Furia Rune contro Panichi: gli urla "vaff**" dopo uno scambio. Il rapporto già scricchola?

Nel match che ha aperto il programma di giornata al Masters 1000 di Shanghai è arrivata l'impresa di Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, numero 204 del mondo, sta dando seguito al suo torneo da sogno e dopo aver eliminato Tallon Griekspoor si è imposto in rimonta anche sulla testa di serie numero 10 del tabellone Holger Rune con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4. Dopo aver conquistato il primo set senza particolari problemi, il danese ha accusato un evidente calo fisico che gli è costato carissimo: nel terzo parziale Vacherot ha trovato il break nel settimo game e poi mantenuto il vantaggio per conquistare la vittoria.
Rune furioso con Panichi e il suo angolo
Per Rune è così arrivato l'ennesimo risultato deludente di una stagione che si sta facendo sempre più negativa. Proprio nel game in cui ha subito il break decisivo, il danese non ha voluto sentire ragioni dai componenti del suo angolo che sullo 0-40 stavano provando a tenere alto il morale. Il numero 11 del mondo ha però mandato tutti a quel paese includendo anche il suo nuovo preparatore atletico Marco Panichi, che da poco si è unito al team dopo la rottura con Jannik Sinner.