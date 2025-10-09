Spionaggio a Jacobs, il fratello di Filippo Tortu squalificato e inibito per 3 anni

Il caso Tortu-Jacobs si chiude con una pena pesante: Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo è stato squalificato e inibito per 36 mesi dal Tribunale della Federatletica. La vicenda riguarda l’hackeraggio che avrebbe commissionato ad un’agenzia di spionaggio illegale contro Marcell Jacobs , nella ricerca di prove di uso sull'uso di sostanze dopanti. Il fratello di Filippo Tortu, oro alle Olimpiadi nella 4x1000 proprio con Jacobs , si era assunto tutta la responsabilità della vicenda e non c'erano state altre imputazioni tra i tesserati federali.

Caso Tortu-Jacobs: i motivi della squalifica

Trenta mesi sono stati comminati "per violazione del rispetto ed all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport", più sei mesi aggiuntivi per "aver commesso l’illecito per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio". Giacomo Tortu non potrà accedere ai campi di allenamento e gara durante il periodo di squalifica, nè avere ruoli societari. La richiesta iniziale della procura era quella della radiazione.