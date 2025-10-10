Tennis, emergenza caldo e nuovi scenari: retroscena Sinner, è tra i più propositivi. Cosa sta succedendo

La heat rule nel circuito ATP dovrebbe entrare in vigore a inizio 2026, ma attenzione: non aspettatevi sia la soluzione ad ogni male, piuttosto un rimedio momentaneo. Il Rules & Competition department, guidato da Miro Bratoev, aveva già avviato le discussioni dopo Cincinnati - dove fu evidente il contrasto con la norma WTA -, poi a Shanghai è diventato un tema mediatico, utile all'accelerata che dovrebbe portare alla fumata bianca durante le Finals a Torino. Si lavora per definire una regola che possa davvero fare la differenza. I 10 minuti di pausa tra 2° e 3° set nel tour WTA sono qualcosa, ma parlando con diverse atlete, non tutte credono sia la soluzione migliore: specialmente quando il contrasto termico tra campo e ambienti chiusi aggrava lo stress fisiologico. Per questo, altre opzioni al vaglio con la regola attiva sarebbero l'estensione del tempo dello shot clock sopra i 25 secondi attuali o dei cambi campi più lunghi, anche se quest'ultima appare debole. Il parametro per attivarla, come nel tour femminile, dovrebbe basarsi sull’indice che combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare.

Il problema di Shanghai

L'ondata di caldo a Shanghai potrebbe essere stata un'eccezione, ma è solo la manifestazione di un trend ormai consolidato nell’agosto nordamericano, con temperature e umidità in crescita. L’ideale sarebbe riformulae il calendario, ma è utopia: gli US Open mai rinuncerebbero al weekend del Labour Day, fondamentale per gli incassi. Allo stesso tempo, Tennis Australia e i britannici della LTA non hanno interesse nel perdere il "monopolio" sui mesi di gennaio e giugno; più aperta al dialogo la federazione francese, proprietaria anche del 1000 di Parigi. Ma così il margine di manovra è nullo. I quattro Major restano uno scoglio da superare anche nel dialogo avviato dai big, proseguito con una seconda lettera in estate, dopo che ad aprile vi avevamo anticipato i tre pilastri su cui si reggeva: fetta più grande del prize money, contributi per il welfare e cambi nella governance. Su questo fronte i giocatori sono stati molto attivi, dietro le quinte si parla anche di un Sinner propositivo e disponibile a livello sindacale, un po' più di quanto lo sia stato Alcaraz. Nella conversazione anche Djokovic, che ad aprile aveva firmato la prima lettera e risulta aver raffreddato i rapporti con la PTPA, saltando anche qualcuno degli ultimi incontri. L'unica minaccia reale agli Slam, interessati a mantenere lo status quo, oggi pare però essere l'estremismo della rimozione dei punti ATP dai loro tornei.

Intanto, il mondo si muove. L'ATP ha distribuito 18,3 milioni di dollari di profit sharing (tax free). Leader degli incassi, Sinner con $1.333.770, una cifra vicina a quanto gli è rimasto dopo le tasse (45%) con la vittoria degli Australian Open. All’orizzonte anche il coinvolgimento più attivo del Public Investment Fund saudita. Il nuovo Masters 1000 in Arabia non dovrebbe debuttare prima del 2028, ma non sarebbe l'unica novità. Sulla governance, l’unione dei sette attori del tennis mondiale resta un'utopia. Secondo quanto da noi raccolto, ATP e ITF potrebbero avvicinarsi, con l'imminente passaggio di una figura dirigenziale dall'una all'altra. Con la WTA prosegue il lavoro per unire asset media, dati e sponsorizzazioni sotto l’ombrello di Tennis Ventures.