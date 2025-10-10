Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Paolini-Swiatek diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine oggi LIVE

L’azzurra sfida la polacca in un vero match-tabù: non l’ha mai battuta. Tutti gli aggiornamenti
Paolini-Swiatek diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine oggi LIVE© Getty Images
2 min
Aggiorna

Al WTA 1000 di Wuhan va in scena un quarto di finale di altissimo livello: Jasmine Paolini sfida la numero uno del mondo Iga Swiatek. Si tratta dell’ottavo confronto diretto tra le due, con l’azzurra che finora è riuscita a strappare appena un set alla campionessa polacca. In palio c’è la semifinale con Coco Gauff, già qualificata al turno successivo.

12:36

I precedenti tra Paolini e Swiatek

Nei precedenti con Jasmine Paolini, numero uno d’Italia, Swiatek è sempre uscita vincitrice. Nel 2025 ha inoltre arricchito il suo palmarès con i titoli di Cincinnati e Seoul, e ora, da numero due del mondo, punta a chiudere l’anno nel migliore dei modi.

12:22

Swiatek fa paura: che numeri

Iga Swiatek, 24enne di Varsavia, approda ai quarti di finale dopo una vittoria tutt’altro che semplice contro la svizzera Belinda Bencic, battuta 2-0. La campionessa polacca in questa stagione ha già lasciato il segno conquistando Wimbledon, memorabile per la finale dominata con un doppio 6-0 inflitto all’americana Amanda Anisimova.

12:00

Paolini sfida la Swiatek

Ci siamo! Alle ore 13 la sfida a Wuhan tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek.

Wuhan - Campo principale

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

La diretta di Paolini-Swiatek