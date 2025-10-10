Paolini-Swiatek diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine oggi LIVE

12:36

I precedenti tra Paolini e Swiatek

Nei precedenti con Jasmine Paolini, numero uno d’Italia, Swiatek è sempre uscita vincitrice. Nel 2025 ha inoltre arricchito il suo palmarès con i titoli di Cincinnati e Seoul, e ora, da numero due del mondo, punta a chiudere l’anno nel migliore dei modi.

12:22

Swiatek fa paura: che numeri

Iga Swiatek, 24enne di Varsavia, approda ai quarti di finale dopo una vittoria tutt’altro che semplice contro la svizzera Belinda Bencic, battuta 2-0. La campionessa polacca in questa stagione ha già lasciato il segno conquistando Wimbledon, memorabile per la finale dominata con un doppio 6-0 inflitto all’americana Amanda Anisimova.

12:00

Paolini sfida la Swiatek

Ci siamo! Alle ore 13 la sfida a Wuhan tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek.

Wuhan - Campo principale