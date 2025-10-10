Paolini-Swiatek diretta Wuhan: segui la sfida di Jasmine oggi LIVE

Al WTA 1000 di Wuhan va in scena un quarto di finale di altissimo livello: Jasmine Paolini sfida la numero uno del mondo Iga Swiatek. Si tratta dell’ottavo confronto diretto tra le due, con l’azzurra che finora è riuscita a strappare appena un set alla campionessa polacca. In palio c’è la semifinale con Coco Gauff, già qualificata al turno successivo.
12:36
I precedenti tra Paolini e Swiatek
Nei precedenti con Jasmine Paolini, numero uno d’Italia, Swiatek è sempre uscita vincitrice. Nel 2025 ha inoltre arricchito il suo palmarès con i titoli di Cincinnati e Seoul, e ora, da numero due del mondo, punta a chiudere l’anno nel migliore dei modi.
12:22
Swiatek fa paura: che numeri
Iga Swiatek, 24enne di Varsavia, approda ai quarti di finale dopo una vittoria tutt’altro che semplice contro la svizzera Belinda Bencic, battuta 2-0. La campionessa polacca in questa stagione ha già lasciato il segno conquistando Wimbledon, memorabile per la finale dominata con un doppio 6-0 inflitto all’americana Amanda Anisimova.
12:00
Paolini sfida la Swiatek
Ci siamo! Alle ore 13 la sfida a Wuhan tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek.