Nadal e il cambiamento drastico dopo il ritiro: la foto ha impressionato i fan

Il selfie scattato da una fan con Rafa Nadal a Maiorca, e che evidenzia la stempiatura dell'ex tennista, ha fatto il giro del web, scatenando i social. Lo spagnolo, che in carriera ha portato a casa 22 titoli del Grande Slam, ha compiuto a giugno 39 anni e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si era già sottoposto in passato da un trattamento per ripristinare la sua folta chioma. Molti suoi followers gli hanno consigliato di tornare ad occuparsi del suo look. "Fai quel trapianto in Turchia", ha scritto un tifoso su X.