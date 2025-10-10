Nadal e il cambiamento drastico dopo il ritiro: la foto ha impressionato i fan

Il selfie scattato da una fan con Rafa Nadal a Maiorca, e che evidenzia la stempiatura dell'ex tennista, ha fatto il giro del web, scatenando i social. Lo spagnolo, che in carriera ha portato a casa 22 titoli del Grande Slam, ha compiuto a giugno 39 anni e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si era già sottoposto in passato da un trattamento per ripristinare la sua folta chioma. Molti suoi followers gli hanno consigliato di tornare ad occuparsi del suo look. "Fai quel trapianto in Turchia", ha scritto un tifoso su X.
I tifosi sui social e gli inviti a Nadal
“Arriva un momento nella vita in cui devi semplicemente prenotare quel volo (per la Turchia ndr.) o rasarti”, ha detto un altro. “I suoi capelli sono andati”, ha scritto un terzo. "Con i suoi soldi io prenoterei subito", ha ribadito un altro utente. Ma c'è anche chi lo esorta a seguire le orme di un altro numero uno del tennis mondiale: "Fai come Agassi, che si è rasato a zero, guadagneresti tanti punti", ha scritto una fan. "Rafa calvo? Sarebbe fantastico", ha concluso un'altra tifosa dello spagnolo.